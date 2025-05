A Istanbul non ci saranno né Putin né Lavrov

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà una figura di secondo piano, Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente Vladimir Putin, a guidare la delegazione russa ai negoziati diretti con l’Ucraina previsti domani a Istanbul. Putin dunque non ci sarà e nemmeno il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, come fa sapere il Cremlino. Medinsky ebbe un ruolo di primo piano negli ultimi negoziati diretti, nel 2022.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che si recherà in Turchia. Ad accompagnarlo saranno il capo dell'ufficio della presidenza ucraina Andrij Yermak, il ministro della Difesa Rustem Umerov, il consigliere diplomatico Igor Zhovkva e il ministro degli Esteri Andrij Sybiha.

Funzionari americani ed europei hanno convinto Zelensky ad andare ai colloqui dopo che martedì sera il presidente si era detto frustrato, lasciando intendere che non sarebbe andato né avrebbe mandato i suoi collaboratori. Lo hanno affermato due diplomatici a conoscenza della questione al Washington Post. I funzionari hanno sottolineato l’importanza di inviare almeno una delegazione di collaboratori di alto livello, tra cui il suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, e il ministro degli Esteri Andrii Sybiha, ma hanno incontrato ripetute resistenze da parte del leader ucraino. "Zelensky non ne vedeva affatto il motivo", ha dichiarato uno dei diplomatici.

L’inviato speciale di Donald Trump , Steve Witkoff, in particolare ha fatto capire agli ucraini che presentarsi ai colloqui diretti con la Russia sarebbe stata una mossa vantaggiosa per tutti: se loro si fossero presentati e la Russia no, Mosca avrebbe fatto una brutta figura e ne avrebbe pagato le conseguenze. Se invece Ucraina e Russia si fossero presentate le due parti avrebbero potuto avvicinarsi a un cessate il fuoco e alla fine della guerra.