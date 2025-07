Kiev colpisce la base dei caccia russi. E Mosca lancia 300 droni nella notte

Riferendosi alla telefonata avuta con il leader russo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Vladimir Putin è a conoscenza di possibili ulteriori sanzioni statunitensi. Ha riferito ai giornalisti a bordo dell'Air Force One che il presidente russo aveva espresso preoccupazione per queste sanzioni, ma che era consapevole che queste potrebbero arrivare. In merito a possibili progressi sui negoziati di pace, Trump ha spiegato di essere "deluso" da Putin. "Sono molto deluso dalla conversazione che ho avuto con il presidente Putin perché non credo che sia pronto. Non credo che stia cercando di fermare i combattimenti, e questo è un peccato", ha commentato il tycoon. Riguardo alla telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Trump ha affermato che i due hanno discusso la possibilità di inviare missili di difesa aerea Patriot a Kiev. Secondo Zelensky, l'Ucraina aveva chiesto agli Stati Uniti di venderle più missili e sistemi Patriot, che considera cruciali per la difesa delle sue città dai crescenti attacchi aerei russi. Trump ha parlato con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente francese, Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Tra gli argomenti, anche la situazione Ucraina e il sostegno per la difesa aerea di Kiev.