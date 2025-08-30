Il missile ucraino che cambia la guerra: 3.000 km di autonomia per Kiev

Nel quadro del conflitto russo-ucraino, la recente entrata in produzione seriale del missile da crociera “Flamingo” potrebbe rappresentare una svolta importante nella capacità di autodifesa e proiezione offensiva di Kiev. Frutto di un’industria bellica nazionale, questo sistema d’arma a lungo raggio, con autonomia stimata intorno ai 3.000 chilometri, amplia significativamente il ventaglio operativo ucraino, riducendo la dipendenza dalle forniture occidentali e rafforzando l’indipendenza strategica in un ambiente estremamente complesso.

Cosa sappiamo

Dall’analisi attuale si evince che l’armamento è sviluppato dall’azienda Fire Point, situata nelle vicinanze di Kiev, e si distingue per una configurazione tecnica avanzata e funzionale. Il sistema, il cui peso complessivo si aggira intorno ai 1.150 kg, con un carico esplosivo superiore a 1.000 kg, dovrebbe adottare una propulsione turbojet e presenta ali posizionate a metà fusoliera affiancate da una coda a configurazione a X. Il lancio avviene da un binario montato su un rimorchio a due assi, assistito da un booster a combustibile solido che ne assicura la spinta iniziale.

Le prestazioni indicano una velocità di crociera stimata tra 850 e 900 km/h, con un’altitudine di crociera fino a 5.000 metri e un’autonomia di volo che può estendersi fino a quattro ore. Il sistema di guida integra un apparato di navigazione satellitare, supportato da un’unità anti-jamming CRPA e da un sistema inerziale, garantendo una notevole resistenza alle interferenze elettroniche. Il tempo di preparazione al lancio varia tra 20 e 40 minuti.

Analogie tecnologiche

Alcune analisi ritengono che le caratteristiche del Flamingo mostrano marcate somiglianze con il missile FP-5. Con un raggio d’azione analogo e una configurazione strutturale pressoché coincidente, il confronto sembra suggerire che l’armamento possa rappresentare una piattaforma aerea senza pilota, a propulsione a getto, concepita per penetrarne profondamente il territorio russo, mirando a obiettivi sensibili, inclusi i centri urbani.

Rispetto ai missili da crociera occidentali, come i Tomahawk, l’armamento si distingue per un rapporto costo-efficacia superiore e per caratteristiche tecniche più moderne e mirate all’attuale scenario operativo. L’adozione di un sistema di produzione completamente nazionale dovrebbe consentire a Kiev di superare le limitazioni quantitative imposte dalle forniture esterne, conferendo una maggiore libertà di manovra nella definizione di obiettivi e tempistiche d’impiego, un fattore fondamentale in una guerra caratterizzata da rapidi mutamenti tattici e strategici.

Gli effetti nel conflitto ucraino-russo

Per gli ucraini l’impiego del missile Flamingo, già testimoniato da attacchi mirati nel territorio russo, ha evidenziato l’efficacia e l’affidabilità del sistema in condizioni reali di combattimento. La capacità di lanciare colpi multipli rappresenta un potenziale moltiplicatore di forze, in grado di mettere sotto pressione le difese aeree russe, notevolmente impegnate nel contrasto alle minacce aeree a media e lunga distanza.

La produzione autonoma del missile si configura, al momento, quindi, come un elemento strategico decisivo, consentendo a Kiev di consolidare un vantaggio operativo senza vincoli legati alle forniture estere, spesso soggette a incertezze e ritardi. La combinazione di gittata estesa, potenza di fuoco elevata e rapidità di dispiegamento posiziona questo sistema come un’arma chiave nella strategia ucraina volta a colpire infrastrutture critiche, basi aeree e nodi logistici nel cuore del territorio nemico, ampliando efficacemente la capacità di proiezione verso l’interno della Federazione Russa.

Attraverso l’adozione di tecnologie nazionali avanzate e la capacità di produrre in serie sistemi d’arma sofisticati come il Flamingo, Kiev rafforza la propria autonomia strategica, contribuendo a riequilibrare gli assetti regionali e definendo nuovi confini nella capacità di guerra a lungo raggio.