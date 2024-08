"Testato con successo un missile balistico". L'annuncio di Kiev che preoccupa Mosca

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Ucraina avrebbe condotto con successo il primo test del proprio missile balistico, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ripreso da RBC-Ucraina. "C'è stato un test positivo del primo missile balistico ucraino. E per questo mi congratulo con il nostro complesso industriale-difensivo", ha detto Zelensky intervenendo al Forum Ukraine 2024. Independence, aggiungendo di non potere rivelare altri dettagli sul missile.

Il presidente ucraino stava discutendo delle ultime novità in fatto di "autoproduzione" di armi, quando ha introdotto la notizia del test: "Il missile Palianytsia è appena uscito di recente, ed è una cosa molto seria. Ci sono stati alcuni problemi, ma sono stati risolti. Questa è una difesa vitale per il nostro stato. Dal momento che siamo in argomento, ho pensato che forse fosse troppo presto per parlarne, ma voglio che il pubblico apprezzi il lavoro della nostra gente che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nell'industria della difesa: c'è stato un primo test riuscito del primo missile balistico ucraino". L'Ucraina ha prodotto un'ampia varietà di armi "artigianali" durante la guerra, tra cui droni navali e missili antinave. Ha anche riadattato quei missili per attacchi via terra.

Ma il presidente va oltre e pensa al futuro: Kiev intende presentare un piano su come intende porre fine al conflitto con la Russia al presidente americano Joe Biden e a entrambi i candidati alle presidenziali di novembre, Kamala Harris e Donald Trump. Zelensky ha spiegato di voler presentare a settembre a Biden "un piano per la vittoria": l'incursione nella regione russa di Kursk è parte del piano, che prevede anche il pressing sulla Russia per porre fine alla guerra tramite strumenti diplomatici e altre misure sul fronte economico.

Zelensky è, inoltre intervenuto, sull'utilità e il ruolo che i caccia F-16, forniti dai partner occidentali hanno avuto nel respingere il più grande attacco aereo combinato russo contro l'Ucraina, avvenuto ieri, e per distruggere i missili e i droni russi. "Gli F-16 [hanno mostrato] un risultato molto buono.

Abbiamo respinto alcuni missili e droni usando gli F-16 durante questo enorme attacco. E siamo grati ai nostri partner per averci fornito gli F-16. Ovviamente, questo non è abbastanza, ne abbiamo solo alcuni e dobbiamo anche addestrare i piloti."