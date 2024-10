Israele mette al bando l'Unrwa

Ascolta ora 00:00 00:00

La Knesset ha parlato. Il parlamento israeliano ha approvato il disegno di legge che vieta le attività dell'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi. La ragione èla medesima fin dall'inizio del conflitt: lo Stato ebraico accusa l'Unrwa di essere stata infiltrata da Hamas e sostiene che diversi dipendenti dell'Agenzia abbiano partecipato all'attacco del 7 ottobre.

Le proposte di legge sono state approvate con 92 voti contro 10, con il sostegno dei partiti di opposizione National Unity, Yisrael Beytenu e Yesh Atid. Il partito Democratico si è astenuto. I due progetti di legge sono l'unione di cinque proposte presentate da un gran numero di membri della Knesset, sia della coalizione che dell'opposizione, a dimostrazione di un ampio sostegno.

Il primo disegno di legge stabilisce che l'Unrwa non "gestirà più alcuna istituzione, non fornirà alcun servizio né condurrà alcuna attività, direttamente o indirettamente" in Israele. Il secondo disegno di legge stabilisce che il trattato tra Israele e l'Agenzia, firmato dopo la Guerra dei sei giorni del 1967, scadrà entro sette giorni dall'approvazione finale del disegno di legge nel plenum della Knesset, che nessuna agenzia o rappresentante del governo israeliano potrà contattare l'Unrwa o un suo rappresentante a partire da tre mesi dopo l'approvazione del disegno di legge; che i procedimenti penali sul coinvolgimento di dipendenti in atti di terrorismo continueranno; e che il Consiglio per la sicurezza nazionale di Israele dovrà riferire alla commissione ogni sei mesi in merito all'attuazione del disegno di legge.

"C'è un profondo legame tra Hamas e l'Unrwa e Israele non può tollerarlo", ha affermato Yuli Edelstein, un parlamentare del partito Likud e uno dei promotori del disegno di legge: "Non c'è posto per i nemici nel cuore della capitale del popolo ebraico". "C'è un profondo divario tra come l'Unrwa è vista da alcuni nella comunità internazionale e come è vista dagli abitanti di Israele", ha riferito all'AFP Boaz Bismuth, un parlamentare israeliano autore di uno degli emendamenti della legge.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha duramente contestato il piano, sottolineando possa anddare a detrimento degli gli sforzi per alleviare le sofferenze dei civili nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Ma la scelta agita anche le acque della politica interno allo Stato ebraico: funzionari del ministero degli Esteri israeliano temono adesso le conseguenze pratiche della scelta, ovvero una possibile esclusione di Israele dalle Nazioni Unite. Proprio da questi scranni, l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite Danny Danon ha affermato che l'autista dell'Unrwa ucciso in una raid dell'Idf era un comandante di Hamas che aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. L'Unrwa ha dichiarato che il nome dell'autista era presente in una lista di 100 membri del personale che, secondo Israele, erano membri dell'ala militare di Hamas, inviata all'agenzia a luglio. All'epoca, il commissario generale dell'Unrwa Philippe Lazzarini aveva esortato Israele a fornire maggiori informazioni per poter prendere provvedimenti.

Aspre critiche sono giunte anche da Washington: Gli Stati Uniti si sono dichiarati "molto preoccupati". "Abbiamo chiarito al governo israeliano che siamo profondamente preoccupati per questa proposta di legge e invitiamo a non approvarla", ha riferito ai giornalisti il portavoce del governo israeliano, Matthew Miller, ribadendo il "fondamentale ruolo svolto dall'agenzia nella distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza". Anche da Londra si invita il governo Netanyahi alla prudenza: il capo della diplomazia britannica David Lammy ha espresso il suo "profondo rammarico" perché "Le accuse contro il personale dell'Unrwa sono state oggetto di indagini approfondite e non giustificano la rottura dei legami con l'agenzia", ha affermato Lammy a Westminster.

Anche l'Unione Europea, nelle parole diha accusato il progetto di legge di essere "in netta contraddizione con il diritto internazionale e con il principio umanitario fondamentale" e ha avvertito che "non farà che esacerbare una crisi umanitaria già grave".