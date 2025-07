"L'attacco più grande dall'inizio della guerra". Mosca lancia 700 missili e droni sull'Ucraina

Secondo cinque fonti a conoscenza della questione che hanno parlato alla Cnn, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth non ha informato la Casa Bianca prima di autorizzare la sospensione delle spedizioni di armi all'Ucraina la scorsa settimana, innescando una corsa all'interno dell'amministrazione Trump per capire perché è stata attuata la sospensione e spiegarla al Congresso e al governo ucraino. Secondo un alto funzionario dell'amministrazione e due fonti, anche l'inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina, il generale in pensione Keith Kellogg, e il segretario di Stato Marco Rubio, che è anche consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, non erano stati informati in anticipo della pausa e ne sono venuti a conoscenza tramite la stampa. Due fonti hanno attribuito il motivo per cui Hegseth non ha informato la Casa Bianca al fatto che non ha un capo dello staff o consiglieri fidati intorno a sé che potrebbero spingerlo a coordinare meglio le principali decisioni politiche con le altre agenzie governative.