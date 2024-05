Gaza, capo di Hamas in Libano ucciso in un raid israeliano

Charhabil Al-Sayyed, questo il nome del dirigente delle brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, che sarebbe stato ucciso in un raid israeliano nella valle della Bekaa, in Libano, insieme alla sua guardia del corpo. Lo riporta il quotidiano di Beirut L'Orient le Jour.

The alleged Israeli strike in the Majdal Aanjar area, on the Lebanon-Syria border, killed Sharhabil al-Sayed, a Hamas official in charge of the terror group's operations in Lebanon's Bekaa Valley, two security sources tell Reuters.



