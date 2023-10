"Liberateci". L'appello delle tre prigioniere israeliane: il video diffuso da Hamas

Sotto pressione per l'avanzata delle forze di terra dello Stato ebraico, i terroristi di Hamas hanno rilasciato un nuovo video in cui si vedono tre donne israeliane, ostaggi nella Striscia di Gaza da sabato 7 ottobre. Il filmato dura poco più di un minuto ed è stato girato in un luogo non meglio identificato, probabilmente una delle tante case sicure del movimento palestinese sparse nell'exclave.

Le tre prigioniere sono sedute di fronte ad una telecamera e a parlare è quella al centro, che si rivolge direttamente al primo ministro Benjamin Netanyahu: " Ti sei impegnato a liberare tutti, invece noi paghiamo il fallimento politico, di sicurezza, militare e dello Stato per il tuo disastro del 7 ottobre ". Gli occhi della donna sono segnati da profonde occhiaie e il suo stato mentale è visibilmente alterato, cosa che non sorprende dopo più di venti giorni di prigionia.

" Non c'era l'esercito, non c'era nessuno e nessuno ci ha protetto il 7 ottobre, non c'è l'esercito e noi cittadini che paghiamo le tasse ci troviamo prigionieri in condizioni impossibili ", continua l'ostaggio. " Ieri c'è stata una conferenza stampa e doveva esserci un cessate il fuoco. Ma non è stato così, noi siamo ancora qui sotto le bombe ".