Trump annuncia: "Tregua tra Libano e Israele. Vicini a un accordo con l'Iran". Poi risponde al Papa: "Nulla contro di lui ma ho diritto di non essere d’accordo"

Teheran ha acconsentito a consegnare la "polvere nucleare" in suo possesso e sospenderà l'arricchimento dell'uranio per un periodo indefinito di tempo. Lo ha detto Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. "L'Iran vuole raggiungere un accordo e stiamo trattando con loro in modo molto positivo. Dobbiamo garantire che non vi siano armi nucleari... questo è un fattore determinante" e " "oggi sono disposti a fare cose che non erano disposti a fare due mesi fa", ha detto il presidente, per il quale "sembra molto probabile che raggiungeremo un accordo con l'Iran, e sarà un buon accordo. Sarà un accordo che escluderà la presenza di armi nucleari". Secondo quanto affermato dal presidente Usa, Teheran "ha accettato di restituirci quella polvere nucleare che si trova in profondità nel sottosuolo a seguito dell'attacco che abbiamo condotto con i bombardieri B-2". Il riferimento è probabilmente ai 450 kg di uranio arricchito in possesso dell'Iran. Il presidente ha anche affermato che i prossimi negoziati in presenza si svolgeranno "probabilmente" nel fine settimana. Quanto alla richiesta Usa di una sospensione da parte iraniana dell'arricchimento dell'uranio per un periodo di 20 anni, il presidente ha risposto: "Abbiamo una dichiarazione, una dichiarazione molto forte, secondo cui non possiederanno armi nucleari... e questo vale anche oltre i 20 anni; non esiste alcun limite temporale di 20 anni", ha detto prima di partire dalla Casa Bianca per recarsi a Las Vegas.