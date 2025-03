Trump minaccia l'Iran: "Conseguenze devastanti per gli attacchi Houthi"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Non lasciatevi ingannare! Le centinaia di attacchi messi a segno dagli Houthi, miliziani detestati dal popolo yemenita, sono tutti finanziati e diretti dall'Iran". Così Donald Trump si è espresso su Truth Social, dopo aver autorizzato una vasta operazione militare contro i ribelli yemeniti.

"Ogni ulteriore offensiva o rappresaglia da parte degli Houthi sarà contrastata con estrema determinazione. D'ora in avanti, ogni proiettile sparato dai ribelli sarà considerato un attacco diretto dell'Iran, che ne pagherà le conseguenze. E queste conseguenze saranno devastanti!", ha avvertito Trump con toni perentori. L'Iran ha "giocato a fare la 'vittima innocentè di terroristi di cui ha perso il controllo, ma non ha perso il controllo. Sta dettando ogni mossa, dando loro le armi, fornendo loro denaro e attrezzature militari altamente sofisticate e persino la cosiddetta intelligence", ha aggiunto.

Le dichiarazioni dell’ex presidente su Truth Social intensificano ulteriormente la nuova campagna di raid aerei lanciata dalla sua amministrazione contro i ribelli yemeniti, e sembrano destinate a proseguire. Nel frattempo, l’Iran sta valutando come rispondere a una lettera inviata da Trump la scorsa settimana, con l’obiettivo di riavviare i negoziati. Descrivendo gli Houthi come “sinistri criminali e delinquenti”, Trump ha avvertito che qualsiasi attacco del gruppo sarà contrastato con “grande forza, senza alcuna garanzia che tale forza si fermerà lì”.

Non è chiaro cosa abbia spinto Trump a pubblicare il messaggio. Tuttavia, nel fine settimana, il capo della Guardia Rivoluzionaria iraniana ha tentato di dissociare le azioni degli Houthi da quelle di Teheran. Nel frattempo, i ribelli yemeniti hanno lanciato droni e missili contro la portaerei USS Harry S. Truman nel Mar Rosso, senza però riuscire a colpirla mentre prosegue le sue operazioni nella regione.

Manifestazioni di massa si stanno svolgendo in Yemen per protestare contro i raid aerei Usa in corso da sabato contro obiettivi dei miliziani Houthi. Lo rende noto la televisione degli Hiouthi, Al-Masirah tv, che trasmette le immagini di decine di migliaia di manifestanti che in piazza urlano 'Morte all'America, morte a Israele". La protesta più grande si sta svolgendo nella capitale Sanàa, altre sono in corso nelle città di Saada, Dhamar, Hodeidah e Amran. La città portuale di Hodeidah è stata colpita oggi da un nuovo raid aereo americano, come ha riferito Al-Masirah tv. I manifestanti sono scesi in piazza rispondendo positivamente a un appello rivolto loro dagli Houthi.

Immediate conseguenze sulche registra un deciso rialzo, con un guadagno dello 0,73% che porta il barile a 67,67 dollari, in seguito al monito del presidente statunitense rivolto all'Iran.