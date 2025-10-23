L'Ue approva il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Medvedev: "Trump sul sentiero di guerra"

Il governo spagnolo ha deciso di aderire al programma Purl (Ukraine Priority Requirements List) coordinato dalla Nato per soddisfare le richieste di Kiev, e dunque finanzierà l'acquisto di armi statunitensi da donare all'Ucraina. La notizia, anticipata da El Paìs, è stata confermata da Pedro Sanchez al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. "Si tratta di una proposta lanciata dalla Nato alcune settimane fa, ho avuto occasione di parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, abbiamo studiato l'acquisto congiunto" di armi "che possiamo fare", e gli ho detto che "ci incorporiamo al programma" dell'Alleanza atlantica, ha spiegato Sanchez, rimarcando che la Spagna "è un Paese impegnato con la Nato e con la difesa e l'appoggio all'Ucraina in tutti i livelli".