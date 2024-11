Voto Usa, chiusi i primi seggi: Trump avanti in Indiana e Kentucky - LA DIRETTA

Ascolta ora 00:00 00:00

00:44 - Votazioni sospese in 5 seggi in Georgia a causa di minacce di bomba

Secondo un comunicato stampa della contea, sono state segnalate minacce di bomba in cinque seggi elettorali nella contea di DeKalb in Georgia, nonché in altre due località che non sono seggi, in cui la polizia sta eseguendo indagini e sopralluoghi.

00:33 - Alcuni seggi resteranno aperti più a lungo

Alcuni seggi elettorali rimarranno aperti più a lungo. Si tratta del North Carolina: due circoscrizioni, una nella contea di Burke nella regione occidentale dello stato e una nella contea di Wilson, a est di Raleigh, chiuderanno ora alle 20:00 ET di martedì. Si tratta di mezz'ora in più di voto; Georgia: due seggi elettorali nella contea di Gwinnett rimarranno aperti fino alle 19:58 ET dopo essere stati chiusi brevemente oggi a causa di una minaccia ricevuta.

00:24 - L'Fbi: "gli allarme bomba provengono dalla Russia"

Tutti gli allarmi bomba segnalati nei pressi di alcuni seggi elettorali americani nelle scorse ore sono risultati falsi e molti di essi "sembrano originare da domini email russi". Lo riferisce l'Fbi. Finora nessuna minaccia è apparsa credibile.

00:00 - Chiusi i seggi in Indiana e Kentucky

I seggi di alcuni distretti dell'Indiana e del Kentucky orientale hanno chiuso le operazioni di voto alle 18.00 ora locale, i primi nel Paese. Alle 19 (l'una in Italia) chiuderanno invece i seggi di un numero più consistente di Stati, tra cui gran parte della Florida e la totalità dei seggi della Georgia e della Virginia. I due Stati sono repubblicani e fra i due è particolarmente attenzionato il Kentucky, terra in cui è cresciuto J.D. Vance . Secondo le prime proiezioni i due Stati sarebbero nuovamente andati al Gop. In Indiana si vota anche per il governatore e il candidato repubblicano, Mike Braun, è in testa con il 67,3% contro il 28,1% assegnato alla democratica Jennifer McCormick.

23:56 - Trump potrebbe annunciare in anticipo la vittoria

Secondo lo staff di Kamala Harris, Trump potrebbe rivendicare la vittoria prima che arrivi il risultato del voto. Lo riporta la Cnn che cita due consiglieri della vicepresidente che affermano che comunque le affermazioni di Trump non resteranno "senza risposta". Harris è pronta a parlare questa stasera e, fino a ieri, ci si aspettava che avrebbe fatto qualche osservazione indipendentemente dal fatto che l'esito della gara fosse noto o meno. Ma gli assistenti hanno avvertito che i piani potrebbero cambiare.

23:53 - Buona affluenza in Georgia

La Georgia ha visto circa 700.000 persone recarsi alle urne e l'affluenza potrebbe superare i 5,15 milioni se le tendenze attuali reggono, secondo il Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger. Poco meno di 4 milioni di persone hanno espresso il loro voto alle elezioni del 2020. Sono state segnalate minacce di bomba non credibili in almeno tre contee della Georgia, che hanno causato la chiusura temporanea di quattro seggi elettorali nelle contee di Gwinnett, Clayton e Fulton nell'area di Atlanta.

23:49 - Affluenza record in Michigan

ll Michigan sta registrando un'affluenza record alle urne, ha affermato il Segretario di Stato Jocelyn Benson. Almeno 3,3 milioni di persone in Michigan hanno votato in anticipo, mettendo lo stato sulla buona strada per eguagliare e "probabilmente superare" la più alta affluenza alle urne mai registrata nel 2020, con 5,5 milioni di elettori che hanno espresso il loro voto. Il Michigan ha ricevuto alcune minacce di bomba non credibili, ha affermato Benson.

23:35 - Rientra l'allarme brogli a Philadelphia

Il dipartimento di polizia di Philadelphia ridimensiona l'allarme sui "brogli massicci" che, secondo Donald Trump, sarebbero in corso nella città. Secondo quanto riferito dal dipartimento alla Cnn, non risulterebbero problemi da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio, Trump aveva pubblicato su Truth un post nel quale tuonava: "Si parla molto di brogli massicci a Filadelfia. Intervenga la polizia!".

23.18-I primi exit poll: il 43% degli elettori si dichiara "insoddisfatto"

Non sono ancora chiuse le urne sulla East Coast ma l'America freme mentre attende di conoscere il nome del nuovo inquilino della Casa Bianca. Le operazioni di voto procedono abbastanza regolarmente tra qualche intoppo di natura tecnica e il sospetto di qualche zampino nei numerosi allarmi bomba arrivati presso alcuni seggi elettorali. I primi exit poll sui risultati delle urne sono attesi per la mezzanotte italiana.

Intanto la Cnn diffonde i primi exit poll sul sentimento degli elettori per cercare di intepretare e, in qualche modo, anticipare l'esito delle urne. Il 58% degli elettori statunitensi disapprova l'operato del presidente degli Stati Uniti uscente, Joe Biden, mentre il 41% ha espresso approva.

Dagli exit poll si evince inoltre che il 7% degli elettori si è recato alle urne "entusiasta", il 19% "soddisfatto",e il 29% "arrabbiato". Infine, il 61% degli elettori ritene che i giorni migliori degli Usa siano nel futuro, mentre il 34% crede che appartengano al passato.