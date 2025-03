Massicci raid russi sulle infrastrutture. Mattarella: "Preso per i soldati italiani a Kiev" | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre l'Europa prepara il riarmo, in Ucraina si continua a combattere. Nella notte nuovi raid sulle infrastrutture. Continua intanto la girandola diplomatica.

7:15 - Massicci raid sulle infrastrutture energetiche ucraine

Almeno due persone - un adulto e un bambino - sono rimaste ferite in seguito ai massicci raid russi contro le infrastrutture del gas e dell'energia in tutta l'Ucraina. Lo ha reso noto il ministro dell'Energia Herman Halushchenko, secondo cui nell'attacco è stato colpito anche un edificio residenziale nella regione di Poltava. Il ministro, secondo quanto riferisce Kyiv Independent, non ha precisato quali infrastrutture sono state colpite e danneggiate nei nuovi raid russi

4:21 - Mattarella: "Accordo lontano, presto per parlare di forze italiane in Ucraina"

Nella notte è andata in onda un'intervista del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'emittente giapponese NHK. Il capo dello Stato ha parlato molto di Ucraina e dei tentativi per arrivare a un cessate il fuoco: "Va cercata con convinzione, velocemente, una soluzione di pace che non mortifichi nessuna delle due parti ma che sia giusta perché sia duratura, perché una pace basata sulla prepotenza non durerebbe a lungo". Ma poi sull'invio di truppe ha avvisato che tutto è prematuro: "Non siamo ancora a questo punto, non sono neanche iniziati i negoziati di pace. Parlare di quello che avverrà come soluzioni è totalmente fuori dal momento"

3:40 - Pechino: "Pace giusta accettata da tutti"

Per risolvere la "crisi in Ucraina" è necessario raggiungere "una pace giusta e duratura accettabile da tutte le parti". E' l'appello lanciato dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi, ricordando che Pechino, "dall'inizio della crisi, ha sollecitato una soluzione attraverso il dialogo e i negoziati.

A tre anni dallo scoppio della crisi tutte le parti dovrebbero trarre la lezione che la sicurezza di ognuno debba essere neutrale e non a danno di alcuni Paesi. Deve essere sostenibile e trattare tutte le parti in modo paritario