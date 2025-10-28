Media israeliani: "Nella bara data da Hamas i resti di un ostaggio già restituito. Hanno inscenato il ritrovamento"

Regge ancora la fragile tregua nella Striscia di Gaza.Gli aiuti entrano nell'exclave, anche se secondo le organizzazioni internazionali non sono abbastanza, e i terroristi hanno restituito fino ad ora i corpi degli ostaggi. Giallo, però, sull'ultimo corpo restituito in una bara, visto che i resti, stando alle indagini forensi, appartengono a uno dei rapiti morti già riportato nello Stato ebraico.
Netanyahu convoca una riunione dopo violazione di Hamas
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu convocherà una riunione urgente in risposta alle violazioni commesse da Hamas nella restituzione dei resti degli ostaggi e in seguito alla valutazione secondo cui Hamas ha restituito i resti di un ostaggio precedentemente restituito. Lo scrive Ynet, versione online del quotidiano israeliano Yediot Ahronoth. Israele starebbe valutando diverse possibili risposte a queste violazioni, tra cui l'estensione della linea gialla sotto il controllo dell'Idf.
Media israeliani: Hamas ha inscenato il ritrovamento del corpo
Secondo quanto riportato dai testimoni oculari dei riservisti dell'Idf, Hamas avrebbe inscenato il ritrovamento del corpo consegnato ieri. Lo riportano vari media israeliani. Channel 12 e la Radio dell'Esercito citano riservisti di stanza nella parte orientale di Gaza City, secondo cui gli agenti di Hamas avrebbero fatto dei lavori di scavo nella zona, prima di estrarre un corpo da un edificio vicino e posizionarlo nella buca. Hamas avrebbe poi ricoperto il corpo di terra e chiamato la Croce Rossa per assistere allo "scavo". La Radio dell'Esercito ha affermato che l'intero incidente è stato filmato da un drone militare. L'Idf non ha ancora commentato.
Israele: 3 terroristi uccisi in Cisgiordania
La polizia israeliana afferma che agenti dell'unità speciale Yamam hanno ucciso tre terroristi palestinesi durante un raid nel villaggio di Kafr Qud, nel nord della Cisgiordania vicino a Jenin. Lo riportano i media locali. La polizia dello Stato ebraico spiega che gli agenti hanno operato sulla base di informazioni fornite dallo Shin Bet e con il supporto delle Forze di difesa israeliane (Idf), per sventare una cellula terroristica che stava pianificando un attacco: i cecchini della Yamam hanno aperto il fuoco e ucciso i tre che erano emersi da una grotta nel villaggio; poco dopo l'aeronautica militare dello Stato ebraico ha effettuato un attacco aereo nella zona, prendendo di mira la grotta stessa.
Media israeliani: in bara data da Hamas resti ostaggio già restituito
La bara consegnata ieri sera da Hamas a Israele contiene i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura. I resti non appartengono a nessuno dei 13 ostaggi attualmente ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Lo scrive il Times of Israel. La valutazione è stata effettuata dalle autorità a seguito del completamento delle operazioni di identificazione presso l'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv.
Pizzaballa: "Futuro di Gaza non spetta ai leader che l'hanno distrutta"
"Gaza volta pagina ma serve un salto generazionale e decidere sul suo futuro non spetta alle leadership che hanno reso la Striscia un cumulo di macerie". Così il cardinale Pierhattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, membro in Vaticano dei dicasteri per le Chiese Orientali e per I'Unità dei Cristiani, in un'intervista a La Stampa. "La ricostruzione di Gaza - spiega - non la faranno Kushner o Blair. La ricostruzione vera la faranno quei volontari che nel territorio, uno dopo l'altro, sporcandosi le mani saranno capaci di ricostruire il tessuto civile e umano che la guerra ha distrutto".