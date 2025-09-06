Medioriente, bombardato grattacielo usato da Hamas a Gaza City

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato di aver colpito poco fa un grattacielo a Gaza City, utilizzato da Hamas per raccogliere informazioni e per scopi operativi. Secondo l'esercito, riporta Times of Israel, gli agenti di Hamas avevano installato apparecchiature di sorveglianza e postazioni di osservazione nell'edificio per monitorare i movimenti delle Idf e avevano piazzato numerosi ordigni esplosivi nelle vicinanze per colpire le truppe israeliane.

Le Idf affermano inoltre che il gruppo manteneva infrastrutture sotterranee adiacenti al sito, utilizzate per dirigere le attività terroristiche.

L'esercito sottolinea che prima dell'attacco sono state adottate misure precauzionali per ridurre al minimo i danni ai civili, tra cui l'emissione di avvisi di evacuazione, l'uso di munizioni di precisione e la sorveglianza aerea. L'attacco avviene un giorno dopo che le Idf hanno distrutto un altro grattacielo a Gaza City, che secondo l'esercito israeliano veniva utilizzato da Hamas come infrastruttura terroristica.

L'Arabia Saudita condanna lo sfollamento dei gazawi L'Arabia Saudita ha condannato il tentativo di sfollamento della popolazione della Striscia di Gaza da parte di Israele, nonché il "continuo ricorso alla fame e al blocco degli aiuti". Il ministero degli Esteri saudita ha rinnovato in un comunicato l'invito alla comunità internazionale, in particolare ai membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, "ad agire per porre fine alle azioni aggressive di Israele contro il popolo palestinese e la sua terra» e a ritenere le autorità israeliane «responsabili dei crimini di genocidio e delle gravi violazioni contro i civili".

Cgil: "fermiamo la barbarie a Gaza" "Fermiamo la barbarie" a Gaza: la Cgil scende in piazza per una giornata nazionale di mobilitazione con manifestazioni in diverse città. L'iniziativa punta anche a chiedere al governo italiano di "assumere una posizione chiara e coerente a sostegno della pace, della giustizia e del diritto internazionale". Ed esprime "pieno sostegno all'azione umanitaria e non violenta" promossa dalla Global Sumud Flotilla. "Non possiamo più accettare - afferma la confederazione - che vengano uccisi impunemente bambini, donne, operatori umanitari, sanitari e giornalisti e che continui la distruzione delle infrastrutture civili rimaste, a partire da ospedali e scuole".