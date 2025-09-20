"La mia musica solo a chi si dichiara contro il genocidio a Gaza". La decisione di Paolo Fresu

La musica di Paolo Fresu non suonerà più in Israele: questa è la decisione del musicista, comunicata via social, in favore della Palestina. Chi da Israele volesse ascoltare i suoi brani, racchiusi in una discografia di oltre 400 dischi, di cui più di 90 a suo nome o come co-leader, dovrà farne richiesta scritta e sarò a discrezione della casa discografica concedere o meno una selezione di brani, nemmeno tutti. " Ho deciso che da oggi, in Israele, non si potrà più ascoltare o scaricare la musica che ho prodotto e reso disponibile con la mia etichetta discografica Tǔk Music ", si legge nel comunicato diramato sui social.

Fresu è uno dei più noti esponenti del mondo jazz a livello mondiale: è uno strumentista (suona la tromba) ma è anche un compositore e autore di colonne sonore per film che gli sono valse importanti riconoscimenti. Nel 2001 è stato insignito del "Premio Django d'Or" francese come miglior musicista internazionale, nel 2004 ha vinto il Nastro d'argento per le musiche del film "L'Isola" e nel 2015 gli è stata conferita la laurea Honoris Causa in Musica dal Berklee College of Music.

Chi vorrà ascoltare i suoi brani " potrà scriverci. Manderemo gratuitamente e a nostra discrezione una selezione di brani se, chi la richiede da quello Stato, si dichiarerà contrario alla politica nei confronti della Palestina e al genocidio in corso a Gaza ". Così il musicista ha deciso di autocensurarsi in Israele ma non tutti concordano con la sua decisione, perché nei commenti c'è chi gli fa notare che avrebbe " fare lo stesso con tutti i Paesi che non rispettano i diritti umani " e " inibire anche i palestinesi che non fanno pubblica abiura per Hamas. Altrimenti il tuo sarebbe un gesto, e lo è, demagogico, razzista e discriminatorio, proprio ciò che vorresti combattere ". A questa critica, lo staff del musicista ha replicato ma non ha volutamente centrato il punto, sostenendo che " c'è un genocidio in atto, e cerchiamo di fare qualcosa nel nostro piccolo in relazione ad una situazione internazionale che è insostenibile ".

Lo staff ha poi aggiunto che " l'atteggiamento generale dei tantissimi commenti poco costruttivi che invece sono solo pieni di offese e mascherati da contestazione manca di un piccolo dettaglio essenziale: cosa sta facendo Lei oggi per questo dramma? ".

Legittimamente, c'è chi si chiede quale sia l'utilità di questo gesto simbolico e perché rivolgerlo solo verso Gaza, quando ci sono situazioni conclamate di genocidio (la Palestina non lo è) in, per esempio. Ma sono genocidi che non fanno notizia.