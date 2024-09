Missile verso il centro di Israele. Nuovi raid delle Idf sul Libano. Il mistero dell'attacco israeliano in Siria

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'altra notte difficile lungo il confine tra Israele e Libano è appena trascorsa. La Difesa israeliana riferisce di intercettato un missile terra-aria sparato dal Libano verso il centro del Paese. Le sirene hanno suonato nelle regioni di Gush Dan e Sharon, ma anche a Tel Aviv mentre il Comando del Fronte Interno delle Idf ha ordinato ai cittadini correre verso i rifugi antiaerei.

Il missile lanciato da Hezbollah puntava al complesso di intelligence militare di Glilot, nei pressi di Tel Aviv, che ospita il quartier generale dell'unità di cyber-intelligence 8200. Il missile è stato intercettato e le forze armate hanno avvertito del rischio della caduta di possibili schegge. Hezbollah si assume la responsabilità dell'attacco missilistico di questa mattina al centro di Israele, sostenendo di aver preso di mira il "quartier generale del Mossad" vicino a Tel Aviv con un missile balistico terra-terra Qader 1.

Nel frattempo, le Idf affermano di aver colpito questa mattina in Libano un lanciatore di Hezbollah utilizzato nell'attacco: secondo le forze israeliane, il lanciarazzi è stato colpito a Nafakhiyeh, nel Libano meridionale. Lo Stato ebraico, intanto, sta effettuando attacchi aerei contro obiettivi dei terroristi del Partito di Dio per il terzo giorno consecutivo. "Dalle 5:00 del mattino gli aerei da guerra nemici hanno lanciato attacchi" su diverse aree del Libano meridionale, afferma l'agenzia di stampa nazionale, aggiungendo che "l'aggressione aerea è continuata durante la notte" su altre parti del sud, segnalando vittime non specificate. Si segnala inoltre che "aerei da guerra e droni nemici" hanno preso di mira diverse località nella zona di Baalbek, nella valle della Bekaa, dopo mezzanotte, causando anche lì vittime.

Ma mentre le ore passano, il complicato diorama di questo conflitto nuovo dichiarato solo per metà passa anche dall'Iraq. La resistenza islamica qui acquartierata, sostenuta dall'Iran, rivendica la responsabilità del lancio di due droni che hanno fatto suonare le sirene sulle alture del Golan durante la notte. Ma anche dalla Siria: nella tarda serata di ieri, il canale televisivo saudita Al-Hadath ha riferito di un attacco israeliano e di esplosioni a Tartus, la seconda città portuale più grande della Siria nonché enclave logistica della flotta russa. Le autorità siriane affermano di aver attivato le difese aeree in seguito a un presunto attacco di Tel Aviv e di aver abbattuto diversi missili. La Siria sostiene spesso di aver intercettato gli attacchi israeliani, ma la maggior parte degli analisti dubita della sua capacità di farlo. Non ci sono commenti da parte delle Idf, che raramente rilasciano dichiarazioni riguardo agli attacchi in quest'area che, come è noto, costituisce una delle principali vie di transito delle armi iraniane destinate a Hezbollah.

Confermata, invece, la morte di Ibrahim Qubaisi, comandante della divisione missilistica di Hezbollah, ucciso ieri in un attacco israeliano a Beirut. Un annuncio peculiare, tuttavia, poiché i miliziani di Dio si riferiscono a Qubaisi come a un "comandante". Hezbollah raramente si riferisce ai suoi alti ufficiali uccisi negli attacchi israeliani in questo modo e lo ha fatto solo quattro volte in precedenza. Da quando Israele ha intensificato i suoi attacchi, Hezbollah non ha reso noto il nome di nessuno degli agenti uccisi, rendendo la diffusione della notizia della morte di Qubaisi un'eccezione.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà oggi una riunione d'urgenza per discutere della situazione in Libano.

Lo ha annunciato la presidenza slovena del Consiglio di sicurezza Onu. L'incontro di oggi si terrà su richiesta della Francia e si svolgerà alle 18.00 ora di New York alla presenza del Segretario generale dell'Onu