Missili, tecnologia avanzata e radar di precisione: cosa sappiamo della nuova super-nave di Kim

La Corea del Nord sta facendo passi avanti nella modernizzazione del proprio arsenale. Immagini satellitari diffuse da Maxar Technologies e Planet Labs mostrano una nave in costruzione nel porto di Nampo, a circa 60 chilometri di distanza da Pyongyang e situato lungo la costa occidentale del Paese. Secondo diversi analisti, dalle fotografie è possibile notare la presenza di sistemi d’arma e interni al vascello, probabilmente una fregata carica di missili guidati e trasportati in tubi di lancio verticali per colpire obiettivi a terra e in mare.

“La nave è lunga probabilmente attorno ai 140 metri, il che la rende la più grande della flotta nordcoreana”, hanno osservato Joseph Bermudez Jr e Jennifer Jun del Centro per gli studi strategici e internazionali. Per fare una comparazione, le fregate di classe Arleigh Burke della marina statunitense sono lunge poco più di 153 metri. La nave sarebbe dotata anche di un radar phase-array, in grado di identificare le minacce e i bersagli con più rapidità e precisione rispetto a qualsiasi altro dispositivo fino ad ora schierato da Pyongyang.

Secondo Kim Duk-ki, ex ammiraglio sudcoreano, le competenze tecnologiche per la costruzione dei sistemi di questo nuovo vascello sono arrivate da Mosca, il cui rapporto con il regime di Kim Jong-un è diventato molto più stretto dallo scoppio della guerra in Ucraina. E proprio la rinnovata alleanza con la Russia è il modo in cui la Corea del Nord è riuscita ad imprimere un’accelerazione al suo programma di espansione e modernizzazione delle forze armate, reso difficile dalle sanzioni internazionali imposte al regime dalle Nazioni Unite.

Secondo gli esperti statunitensi e sudcoreani, la minaccia rappresentata da questa nave, e dalle forze armate di Pyongyang in generale, è comunque ancora da valutare. “Qualunque costruttore di navi riesce ad azzeccare lo scafo e il sistema di propulsione”, ha commentato l’ex capitano Usa Carl Schuster. “Tuttavia, le moderne navi da guerra rappresentano una difficile sfida di integrazione tra comunicazioni, elettronica, armi e tecnologie di sensori elettronici e acustici”.

“La gestione di una nave da guerra così grande richiede un budget significativo.

Non solo devono costruire il vascello, ma anche creare una squadra che la gestisca, e i costi di gestione includono l'equipaggiamento e il carburante”, ha aggiunto il deputato di Seul Kim Byung-kee. “Inoltre, una nave da guerra enorme non può muoversi da sola. Quindi la domanda è: la Corea del Nord può permettersi il?”.