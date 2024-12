Il mistero della fuga di Assad. Tel Aviv: "In una base russa per dirigersi a Mosca"

Ascolta ora 00:00 00:00

Caduta Damasco, restano da chiarire le sorti e il futuro del presidente siriano, mentre voci e notizie si sovrappongono in maniera schizofrenica. Bashar el-Assad è scomparso nel nulla da ore: per l'opposizione siriana è fuggito dalla Siria. Reuters, citando alti ufficiali dell'esercito, ha riferito che il presidente sarebbe salito su un aereo e partito per una destinazione sconosciuta.

L'ultimo volo a decollare da Damasco è stato un Illyushin76 con numero di volo Syrian Air 9218 il cui trasponder è stato spento poco dopo il decollo sopra la città di Homs, in mano ai ribelli. Il primo ministro siriano Mohammed Ghazi al-Jalali ha detto ad Al-Arabiya di non avere informazioni su dove siano adesso il presidente Assad e il suo ministro della Difesa Ali Abbas, affermado di averlo sentito per l'ultima volta sabato sera. "Assad ha lasciato la Siria dopo aver dato ordine che ci fosse un pacifico passaggio di potere", sostiene il ministero degli Esteri russo citato dalla Bbc. Mosca ha aggiunto che non è chiaro dove si trovi e che il ministero non ha preso parte ai colloqui sulla sua partenza.

Assad potrebbe essersi diretto in Africa dopo essersi visto respingere da diversi Paesi. A sostenerlo, parlando con la Tass, è stato Anas al-Abda, membro del comitato politico della Coalizione nazionale delle forze di opposizione e rivoluzionarie siriane. "Non ci sono ancora notizie certe sulla posizione di Assad. Sappiamo che ha chiesto il permesso di recarsi in diversi Paesi, tra cui la Russia, ma gli è stato rifiutato. Potrebbe essersi diretto in qualche Paese dell'Africa. Il popolo siriano, a sua volta, vuole che sia processato da un tribunale siriano", ha affermato.

"Assad ha lasciato Damasco verso mezzanotte ieri sera ed è volato verso una base russa in Siria con l'intenzione di proseguire da lì per Mosca. Non abbiamo ancora indicazioni chiare se abbia lasciato la Siria". Lo scrive su X il noto giornalista Barak Ravid di Axios, citando una fonte israeliana, mentre una fonte statunitense conferma che a Washington "abbiamo seguito Assad mentre lasciava Damasco la scorsa notte e crediamo che stesse progettando di volare a Mosca". "Assad ha lasciato la Siria passando per l'aeroporto internazionale di Damasco prima che le forze di sicurezza dell'esercito abbandonassero la struttura", ha detto all'AFP Rami Abdel Rahman, capo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani. L'agenzia di stampa, tuttavia, non è stata in grado di confermare immediatamente la notizia.

L'alto diplomatico emiratino Anwar Gargash ha respinto più volte una domanda che gli chiedeva direttamente se il deposto presidente siriano si fosse recato negli Emirati Arabi Uniti, affermando che si trattava di una "nota a piè di pagina nella storia", senza rispondere. L'ipotesi è che Assad potrebbe fuggire negli Emirati Arabi Uniti, dove è noto che la sua famiglia allargata possiede proprietà i quel di Dubai. I dati di tracciamento dei voli hanno mostrato jet privati ​​in movimento ieri tra Damasco, Siria ed Emirati Arabi Uniti.

A sparigliare le carte, un'indiscrezione di Reuters: inizialmente l'aereo con a bordo Assad, avrebbe volato verso la regione costiera della Siria, roccaforte della setta alawita di Assad, ma poi ha fatto una brusca inversione a U e ha volato nella direzione opposta per alcuni minuti prima di scomparire dalla mappa. Reuters non è stata in grado di accertare chi si trovasse a bordo. Due fonti siriane hanno affermato che esiste un'altissima probabilità che Assad possa essere morto in un incidente aereo, poiché resta un mistero il motivo per cui l'aereo ha fatto una brusca inversione a U ed è scomparso dalla mappa, secondo i dati del sito web Flightradar.

Nelle ultime ore, tuttavia, si starebbe aprendo anche una "pista ungherese": ieri sera, infatti, al terminal 1 dell’aeroporto di Budapest-Ferihegy sarebbe atterrato un aereo Syrian Air nel bel mezzo di ferree misure di sicurezza, utilizzando personale diverso da quello aeroportuale (al quale è stato ordinato di non avvicinarsi).

In tarda serata, il braccio destro diha liquidato tutto come fake new bollando le foto come risalenti al 2012. Di questa suggestiva ipotesi, per nulla campata in aria ma da verificare, resta solo una certezza: Assad ha sì cercato l'aiuto del premier ungherese negli ultimi giorni. Il suo ruolo? Quello di ponte verso Mosca.