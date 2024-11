Il "Monster Gun" di Kim avvistato in Russia: ecco perché Putin schiera l'artiglieria nordcoreana

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel corso degli anni ha collezionato diversi soprannomi. Quello che fa risaltare di più le sue caratteristiche è però Monster Gun (in italiano "cannone mostro"). Stiamo parlando del sistema di artiglieria semovente M1989 Koksan da 170 mm della Corea del Nord, lo stesso avvistato a bordo di un treno in Russia, e presumibilmente diretto sul fronte ucraino. Qualche giorno fa, sul web è infatti apparsa un'immagine che mostrava il jolly militare nordcoreano posizionato sopra un vagone. Gli analisti di Open Source Intelligence (OSINT) hanno geolocalizzato la scena a Krasnoyarsk, e ritengono che Pyongyang avrebbe iniziato a fornire a Mosca la sua arma a lungo raggio più nota così da integrarla con le truppe già spedite in Ucraina.

Il Koksan di Kim in Russia?

La Corea del Nord che ha già fornito alla Russia enormi quantità di armamenti, tra cui milioni di proiettili di artiglieria, e si è impegnata a schierare migliaia di truppe al fianco delle forze del Cremlino per sostenere lo sforzo bellico di Mosca in Ucraina. Adesso sarebbe la volta anche dei sistemi di artiglieria semoventi. Come ha spiegato il sito The War Zone, l'originale M1978 è basato su un carro armato Type 59 adattato, dotato di un cannone d'artiglieria calibro 170 mm e montato in una sovrastruttura aperta anziché in una torretta protetta.

La versione M1989, come si vede nella foto da Krasnoyarsk, usa lo stesso cannone ma montato su un telaio più moderno, simile nell'aspetto a quello usato sul 2S7 Pion russo, un pezzo d'artiglieria semovente da 203 mm. La versione M1989 ha anche un deposito di munizioni a bordo per 12 colpi. Il vantaggio principale dell'M1978/M1989 coincide con la sua lunga gittata, con il grosso cannone da 170 mm valutato come in grado di sparare un proiettile standard a una gittata di circa 25 miglia, o un proiettile assistito da razzo a una gittata di 37 miglia. Per molto tempo, l'arma è stata giudicata il pezzo di artiglieria convenzionale a più lunga gittata in servizio in Corea del Nord.

Allo stesso tempo, tra gli svantaggi segnaliamo l'impossibilità di trasportare l'equipaggio del cannone, che deve essere trasportato separatamente, e la mancanza di qualsiasi protezione corazzata per l'equipaggio una volta che il cannone è installato e in funzione. Inoltre, la velocità di fuoco è incredibilmente lenta per gli standard moderni (solo due colpi ogni cinque minuti). Giusto per fare un confronto, l'obice semovente PzH 2000 di fabbricazione tedesca, utilizzato anche dall'Ucraina, può sparare 10 colpi al minuto o una raffica di tre colpi in 10 secondi. Per la Russia, c'è anche il problema che l'M1989 usa munizioni da 170 mm, qualcosa che non ha nelle sue scorte, e che è, su scala globale, un calibro relativamente raro (ma possedute in abbondanza dalla Nord Corea).

Armi e sostegno

Non sappiamo con certezza perché i cannoni M1989 Koksan si trovino in Russia, ma ci sono diverse possibili spiegazioni. Potrebbero essere usate dal Cremlino per scopi di test o addirittura per qualche tipo di manovra che coinvolga le truppe nordcoreane, ma è forse ancora più probabile che le armi siano dirette in Ucraina, dove Mosca le utilizzerà per rafforzare le proprie unità di artiglieria semoventi.

Del resto, le scorte di artiglieria russe stanno diminuendo almeno alla stessa velocità delle scorte di carri armati e veicoli da combattimento. Un'indagine approfondita dei depositi militari russi all'inizio di quest'anno rilanciata da Forbes ha contato 3.000 obici semoventi rimanenti, in calo rispetto ai 4.500 del 2021. E molti di quei 3.000 cannoni rimanenti erano probabilmente troppo corrosi per essere utili.

I cannonieri russi accoglierebbero con favore qualche lotto di M1989 nordcoreani. Sono più o meno analoghi al più grande obice cingolato russo, il 2S7.

I russi ne avevano circa 300 in servizio o in deposito nel 2022; un decimo di loro è però stato distrutto o catturato in battaglia, e molti degli esemplari immagazzinati sono irreparabili dopo essere rimasti all'aperto per decenni.