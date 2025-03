Mosca: "Il tempo per Kiev per deporre le armi sta per scadere". Oggi il vertice dei "volenterosi" | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Ucraina e Russia continuano a scambiarsi attacchi contro i rispettivi territori. Previsto per oggi il vertice dei cosiddetti "volenterosi". Ancora incerta la strada verso la tregua.

10:30 - Mosca: riconquistati due villaggi nel Kursk

Continua l'avanzata russa nel Kursk. Mosca rivendica oggi di aver ripreso il controllo di altri due villaggi nella regione del Kursk, dove le truppe ucraine sono sempre più in difficoltà e a cui Vladimir Putin ha chiesto di arrendersi. Secondo il ministero della Difesa russo, sono stati riconquistati i villaggi di Zaoleshenka e Rubanshchina, a nord e a ovest di Sudzha, il centro principale della regione dove le truppe ucraine erano entrate a sorpresa il 6 agosto scorso.

9:39 - Mosca: iniziato sminamento al confine di Kursk

Le truppe russe hanno iniziato lo sminamento dei territori della regione di Kursk liberati dalle Forze armate ucraine: lo ha affermato il Ministero della Difesa russo secondo quanto riporta Interfax. "Le truppe del Genio delle Forze armate russe hanno iniziato a svolgere missioni di bonifica dei territori nelle aree di confine della regione di Kursk dalle mine", ha affermato il Ministero in una dichiarazione. Lo sminamento viene eseguito "per ripristinare strutture infrastrutturali e socialmente importanti necessarie per stabilire una vita pacifica e attività economiche nella regione dopo intensi combattimenti", ha affermato la dichiarazione.

9:30 - Starmer: "Putin smetta di giocare, servono azioni e non condizioni inutili"

Il premier britannico Keir Starmer ha criticato il presidente russo Vladimir Putin su quelle che ha definito “parole vuote e condizioni inutili”. Lo riportano i media locali. “Non possiamo permettere al presidente Putin di giocare con l’accordo del presidente Trump”, ha detto Starmer. “Il completo disprezzo del Cremlino per la proposta di cessate il fuoco del presidente Trump serve solo a dimostrare che Putin non è serio sulla pace". Oggi circa 25 leader della cosiddetta 'coalizione dei volenterosi" terranno una riunione virtuale convocata da Starmer per discutere della guerra in Ucraina e dei modi per aumentare la pressione su Putin. E ancora: “Putin sta cercando di ritardare, dicendo che ci deve essere uno studio scrupoloso prima che un cessate il fuoco possa aver luogo, ma il mondo ha bisogno di vedere l’azione, non uno studio o parole vuote e condizioni inutili”.

9:22 - Kiev: abbattuti 130 droni russi nella notte

Nella notte, le truppe russe hanno lanciato 178 droni di cui 130 sono stati abbattuti. Lo riferisce l’Aeronautica militare dell’Ucraina. I droni sono stati abbattuti nelle regioni Kharkiv, Poltava, Sumy, Chernihiv, Cherkasy, Kyiv, Zhytomyr, Khmelnytsky, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhia, Odessa e Mykolaiv. Le regioni di Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odessa, Sumy, Chernihiv e Kiev sono state danneggiate a seguito dell'attacco.

8:30 - Mosca: "Tempo per Kiev per deporre armi nel Kurstk sta per finire"

La proposta del presidente russo Vladimir Putin alle truppe ucraine di deporre le armi nella regione di Kursk è ancora valida, ma il tempo per Kiev "si sta esaurendo". Lo ha riferito alla Tass il segretario del leader russo Dmitry Peskov. "Il loro tempo si sta accorciando, come la pelle di zigrino", ha detto facendo riferimento al romanzo di Honoré de Balzac.

7:00 - Trump: "Lunedì maggiori informazioni su tregua

Se ho sentito Putin personalmente? "Stiamo trattando con lui, credo che stia andando ragionevolmente bene, è una situazione molto complessa. È una guerra maledettamente terribile.

Come sapete, abbiamo un accordo di cessate il fuoco con la parte ucraina e stiamo cercando di raggiungere lo stesso accordo con la Russia. Penso che finora tutto sia andato bene. Lunedì ne sapremo un pò di più e speriamo che vada bene". Così il presidente americano Donald Trump in una videointervista esclusiva al magazine domenicale Full Measure.