Mossad: “Accesso a segreti sensibili in Iran”

Nel 2025 il servizio israeliano per le operazioni esterne ha registrato un importante rafforzamento delle proprie capacità nei principali scenari di crisi del Medio Oriente. Nel corso della cerimonia annuale dedicata alle missioni più rilevanti, la dirigenza del Mossad ha descritto una fase di profonda riorganizzazione interna, basata sull’integrazione tra raccolta informativa sul terreno, strumenti tecnologici avanzati e attività clandestine condotte in profondità nei territori considerati ostili, con particolare riferimento all’Iran e alle reti collegate a Hezbollah.

Cosa sappiamo

Secondo quanto dichiarato dal direttore David Barnea, le operazioni sviluppate nel corso dell’anno avrebbero consentito l’accesso a informazioni di elevato valore strategico all’interno delle strutture iraniane. L’attività si sarebbe dispiegata in maniera progressiva, coinvolgendo infrastrutture sensibili e nodi militari di rilievo, inclusa l’area di Teheran.

Il modello operativo adottato si fonda sull’integrazione tra agenti sul campo, capacità tecnologiche avanzate e reti logistiche clandestine. In tale architettura rientra anche l’introduzione non ufficiale di sistemi aerei senza pilota, successivamente impiegati contro obiettivi militari, tra cui sistemi di difesa e piattaforme missilistiche. Questa combinazione di strumenti avrebbe garantito il mantenimento di un vantaggio informativo e operativo nello spazio iraniano e nelle aree limitrofe, incidendo sulla capacità di risposta delle controparti.

Cooperazione militare e ampliamento della proiezione strategica

Parallelamente alle attività sul terreno, il Mossad avrebbe sviluppato canali riservati di interazione internazionale finalizzati al rafforzamento della posizione strategica israeliana nella regione. Tale dimensione opera attraverso dinamiche non ufficiali e si affianca agli strumenti della politica estera tradizionale, con l’obiettivo di consolidare assetti regionali favorevoli.

Sul piano militare, la collaborazione con le Forze di Difesa israeliane si è intensificata attraverso un modello di pianificazione congiunta applicato soprattutto ai fronti iraniano e libanese. Questa integrazione avrebbe reso possibile l’esecuzione di operazioni coordinate ad alta precisione, comprese azioni di neutralizzazione mirata e supporto a campagne aeree in profondità strategica. Ne deriva una crescente sovrapposizione tra attività di raccolta informativa e impiego operativo diretto.

Consolidamento della postura operativa israeliana

Nel corso della cerimonia sono state premiate dieci operazioni considerate determinanti per la sicurezza nazionale. Le missioni riconosciute comprendono attività complesse condotte in Iran e Libano, caratterizzate da elevata riservatezza e dall’impiego congiunto di tecnologie avanzate e metodologie operative non convenzionali.

La dirigenza ha sottolineato come tali risultati si inseriscano in un processo di trasformazione dell’organizzazione, orientato al rafforzamento della capacità di intervento preventivo e alla proiezione esterna delle proprie attività. Le operazioni condotte avrebbero inciso sugli assetti regionali, contribuendo a consolidare la posizione israeliana in termini di deterrenza e superiorità informativa.

In prospettiva, viene evidenziata la necessità di mantenere un’elevata prontezza operativa in uno scenario geopolitico in continua evoluzione.

L’impostazione strategica si basa su un adattamento costante delle capacità operative e informative, considerato elemento centrale nella gestione delle minacce e nella tutela degli interessi di sicurezza nazionale.