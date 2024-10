Khamenei ricorda Nasrallah e attacca: "Colpiremo ancora, Paesi musulmani si uniscano contro Israele"

Ascolta ora 00:00 00:00

Migliaia di iraniani sono riuniti in questo momento per la doppia celebrazione della preghiera del venerdì a Teheran e la commemorazione del defunto leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Si tratta della prima volta in quasi cinque anni in cui l'ayatollah Alì Khamenei guida i musulmani in preghiera presso la moschea Imam Khomeini Grand Mosalla nel centro della capitale iraniana.

La Guida Suprema, accolta da una folla oceanica, è immediatamente entrato a gamba tesa sulle tensioni con Israele, lodando l'attacco di martedì scorso. "La brillante operazione delle nostre forze armate è stata una mossa del tutto legale e legittima", ha tuonato Khamenei. Il leader ha poi invitato alla solidarietà fra i nemici di Israele: "Il nemico dell'Iran è il nemico della Palestina, del Libano, dell'Iraq, dell'Egitto, della Siria e dello Yemen. Il nemico è lo stesso e i suoi metodi sono diversi nei diversi Paesi". L'ayatollah ha poi puntato il dito contro Israele e l'Occidente, pur senza fare riferimenti precisi: "A volte promuovono questa politica con la guerra psicologica, a volte con pressioni economiche, a volte con bombe da due tonnellate, a volte con un sorriso", ha aggiunto Khamenei, "ma la sala di controllo è la stessa e ricevono ordini dallo stesso luogo e ricevono l’ordine di attaccare la popolazione musulmana".

Khamenei ha poi lanciato l'allarme sulle divisioni all'interno del mondo islamico. "Le politiche adottate dal nostro nemico sono quelle di seminare i semi della divisione e della sedizione, di creare una spaccatura tra tutti i musulmani. Sono gli stessi nemici dei palestinesi, dei libanesi, degli egiziani e degli iracheni. Sono nemici del popolo yemenita e siriano". E ancora: "Il nostro nemico è uno solo", ha esclamato Khamenei. "Ogni paese, ogni popolo ha il diritto ultimo di difendersi dalla tirannia suprema", sostiene l'ayatollah, precisando che l'attacco missilistico ha rappresentato la "punizione minima" e che il suo Paese non "ritarderà nè si affretterà a svolgere il suo dovere" nell'affrontare Israele.

"La pazienza strategica è finita", ha annunciato la Guida Suprema della Repubblica Islamica.

Si tratta della dottrina adottata da Khamenei per guadagnare tempo con l'obiettivo di aumentare la propria influenza contrattuale, politica, diplomatica e militare a li. Questa strategia, per Teheran, è tesa a sviluppare capacità diarricchendo uranio in quantità sufficiente per la possibile costruzione di armi nucleari.