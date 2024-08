Netanyahu: "Israele in guerra su più fronti". In fiamme una centrale elettrica in Libano

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo raid israeliano nel sud del Libano. Stando a quanto riferito dal sito al-Akhbar, citato dal Times of Israel, i caccia della Iaf (Israel air force) avrebbero colpito una centrale elettrica vicino a un sito per la fornitura idrica nella città di Taybeh. Le Idf non hanno ancora rilasciato un commento ufficiale.

Il media del Paese dei cedri ha postato su X le foto dell’impianto in fiamme. L’incendio sembra essere di proporzioni contenute, tanto che le immagini mostrano solo una camionetta con due vigili del fuoco sul posto. Secondo al-Akhbar, l’attacco avrebbe interrotto la fornitura di acqua a “ dozzine di città ”. Qualora fosse confermata la responsabilità israeliana nell’attacco aereo, esso sarebbe il secondo nel giro di poche ore. Durante la notte, infatti, i jet della Iaf si sono alzati in volo per colpire varie strutture degli Hezbollah e, in particolare, un lanciarazzi nella zona di Marjayoun usato dai terroristi filo-iraniani per lanciare durante la notte tra il 3 e il 4 agosto una trentina di vettori Katyusha verso la regione dell’Alta Galilea. Secondo quanto riferito dalle Idf, la maggior parte dei missili è stata intercettata dal sistema di difesa Iron Dome, a parte uno caduto nel kibbutz di Beit Hillel e alcuni in zone aperte. L’attacco non ha provocato vittime tra la popolazione o i militari.

احتراق محطة تحويل الكهرباء في مشروع مياه الطيبة جراء استهدافها بغارة من مسيرة وانقطاع المياه عن عشرات البلدات المستفيدة من المشروع. pic.twitter.com/3AHLC75R89 — جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) August 4, 2024

La tensione nel nord dello Stato ebraico rimane dunque molto elevata e vi è il timore non solo di una guerra aperta tra Tel Aviv e gli Hezbollah, ma anche della rappresaglia dell’Iran per l’uccisione a Teheran del capo dell’ufficio politico di Hamas Ismail Haniyeh. Secondo l’intelligence israeliana e statunitense, essa potrebbe avvenire il 5 agosto. Il generale Michael Kurilla, responsabile delle forze Usa in Medio Oriente, è arrivato nella regione per mobilitare una coalizione internazionale analoga a quella che ha contribuito alla difesa dello Stato ebraico nell’aprile scorso. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, all'inizio di una riunione di governo a Gerusalemme, ha dichiarato che " Israele è in una guerra su più fronti contro l'asse del male dell'Iran " e che " colpiamo con forza ognuna delle sue braccia ", esigendo " un prezzo molto alto " per ogni attacco al Paese.

Nel frattempo vari Paesi occidentali, tra cui Stati Uniti, Francia, Belgio, Italia, Norvegia e Germania, hanno esortato i loro cittadini a lasciare il Libano.

ai cittadini che si trovano nella Repubblica del Libano di prestare attenzione all'evoluzione della situazione e alle dichiarazioni pubblicate dai conti ufficiali del ministero degli Esteri argentino

escalation militare

A questi si è aggiunta anche l’Argentina che, in una dichiarazione del ministero degli Affari esteri, del Commercio internazionale e del Culto, ha raccomandato “”, mettendoli in guardia da una possibile “” in Medio Oriente.