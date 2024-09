Notte di raid aerei israeliani in Medio Oriente. Fonti Usa: "Iniziate limitate operazioni di terra in Libano"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si fermano le operazioni israeliane nei cieli del Libano. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre, i caccia con la stella di Davide hanno colpito decine di obiettivi degli Hezbollah, tra cui lanciarazzi, edifici utilizzati dai terroristi libanesi e depositi di armi. Le Idf, stando a quanto riferito da due funzionari statunitensi ad Abc News, avrebbero iniziato o starebbero per iniziare attacchi via terra di portata limitata oltre la Linea blu, per distruggere postazioni dei combattenti del Partito di Dio.

Le fonti sentite dal media americano hanno fatto riferimento a “ movimenti al confine su piccola scala ” e hanno spiegato che la decapitazione della leadership di Hezbollah non sarà sufficiente a neutralizzare il gruppo terroristico e a raggiungere l’obiettivo di permettere ai circa 60mila sfollati israeliani di ritornare nelle loro case nel Nord del Paese. I due funzionari, però, hanno anche affermato che al momento non pare che lo Stato ebraico abbia ancora preso una decisione riguardo a un’operazione di terra in Libano.

Sono stati registrate azioni anche lungo gli altri fronti in cui le forze di Tel Aviv sono impegnate. L’aviazione ebraica ha preso di mira Hamas, con due raid contro Gaza City e Jabaliya che, secondo i media palestinesi, avrebbero causato la morte di almeno tre persone. Notizia di un bombardamento, la cui responsabilità non è ancora chiara, è giunta anche dalla Siria, dove 12 combattenti pro-Iran sarebbero stati eliminati nella zona di Deir Ezzor, città vicina al confine con l’Iraq. Attorno alle 5 del mattino italiane, inoltre, è suonata l’allerta per l’infiltrazione di un drone a Eilat, città nel Sud del Paese e affacciata sul Mar Rosso. La Resistenza islamica in Iraq, gruppo sostenuto da Teheran, ha rivendicato l’azione, affermando di aver preso di mira un “bersaglio vitale”. Il velivolo senza pilota è stato intercettato e distrutto da una nave della marina militare di Tel Aviv fuori dai confini dello Stato ebraico.

Per quanto riguarda le altre nazioni del Medio Oriente, la Giordania ha denunciato la caduta di un razzo lanciato dal Libano nell'area desertica vicina a Muwaqqar, città a Sud-Est di Amman e distante circa 160 chilometri dal confine con il Paese dei cedri. L'Iran, invece, ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'inviato di Teheran al Palazzo di vetro Amir Saeid Iravani ha inviato una lettera all'organo dell'Onu, affinché " intraprenda un'azione immediata e decisa per fermare l'aggressione in corso da parte di Israele e gli impedisca di trascinare la regione in una guerra su vasta scala ".

l'Iran non esiterà ad esercitare i suoi diritti intrinseci di diritto internazionale per adottare ogni misura in difesa dei suoi interessi vitali nazionali e di sicurezza

L'ambasciatore della Repubblica islamica ha anche invitato lo Stato ebraico a non attaccare diplomatici, sedi consolari o rappresentanti iraniani, perché "".