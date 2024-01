Blitz Houthi nel Mar Rosso: colpito un cargo con un missile

Continuano gli attacchi degli Houthi alle imbarcazioni nel Mar Rosso. La Zografia, una nave cargo di proprietà greca e battente bandiera maltese è stata colpita da un missile a circa 100 miglia nautiche dalla città yemenita di Saleef. Stando a quanto riferito dall' l'agenzia britannica United Kingdom Marine Trade Operations, l'assalto è avventuto attorno alle dieci del mattino locali. Il mercantile avrebbe subito danni lievi e sarebbe in viaggio verso Suez, per una valutazione della situazione. Nessun membro dell'equipaggio sarebbe rimasto ferito.

L'attacco è stato confermato anche dalle forze di Ansar Allah, che fanno capo ai ribelli filo-iraniani. La società di sicurezza di Londra Ambrey ha precisato che " la nave è stata colpita mentre transitava nel Mar Rosso meridionale in direzione nord ". Nonostante i ripetuti bombardamenti delle forze americane e britanniche, dunque, i terroristi supportati da Teheran continuano nella loro campagna volta a mettere in crisi il commercio marittimo globale. Le rotte che passano dal Mar Rosso, infatti, sono tra le più trafficate al mondo e diverse compagnie hanno dirottato i propri mercantili verso il capo di Buona Speranza, in modo da evitare lo stretto di Bab al-Mandab e le altre “zone rosse” della regione. Da ultima, la giapponese Nyk ha annunciato in una nota di aver ordinato “ alle nostre navi vicino al Mar Rosso di attendere in acque sicure e stiamo valutando la possibilità di cambiare rotta ”.