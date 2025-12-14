Zelensky: "Pronti al dialogo con gli inviati Usa a Berlino"

Alle 8.22 un aereo privato statunitense (Bombardier Global 700) è atterrato all'aeroporto BER di Berlino. L'aereo proveniva da Fort Lauderdale, in Florida. A bordo: il negoziatore statunitense Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner. Entrambi sono stati scortati in centro città attraverso l'autostrada urbana di Berlino: l'accesso a Berlino dalla direzione dell'aeroporto (sud-est) era bloccato: un lungo convoglio di limousine blindate e veicoli di supporto motorizzati si è diretto a tutta velocità verso il centro città. Poco meno di un'ora dopo, alle 10.17, un altro aereo del governo statunitense, un Gulfstream (C-37A), è atterrato al terminal governativo, partito da una base aerea statunitense a Bruxelles. Da venerdì, l'intero centro di Berlino è stato trasformato in una zona di massima sicurezza: barricate, polizia federale e statale, videosorveglianza e radar, cecchini e intelligence delle comunicazioni. Secondo la Casa Bianca, Witkoff intende anche incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i capi di Stato europei. L'obiettivo: un possibile cessate il fuoco. Fonti del governo tedesco indicano che i consiglieri di politica estera, "compresi quelli degli Stati Uniti e dell'Ucraina", terranno prima i colloqui iniziali. Il cancelliere Friedrich Merz aveva già dichiarato in precedenza che nel fine settimana si sarebbero tenute a Berlino le discussioni "definitive" sulle modalità per porre fine alla guerra. Un segnale chiaro: ora le cose si faranno concrete. Merz e Zelensky si incontreranno poi direttamente lunedì. Questa sera sono attesi a Berlino altri pesi massimi della politica: numerosi capi di Stato e di governo europei, oltre ai leader dell'Ue e della Nato.