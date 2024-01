Pioggia di fuoco sull'Ucraina. Missili e droni su Kiev: l'offensiva dello Zar

Notte difficile in Ucraina. La Russia ha dato il via a un massiccio attacco contro il Paese. Kiev, la capitale, è sottoposta a un ennesimo raid di droni russi. Secondo le fonti, nella notte si sono sentite diverse forti esplosioni in tutta la città, ma non è chiaro se siano state causate dalla difesa aerea o da eventuali droni che hanno colpito i loro obiettivi.

Verso le prime luci del mattino l'aeronautica ucraina ha specificato la natura della minaccia già annunciata nella notte. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di Kiev di mettersi al riparo perché sono stati lanciati vari missili in direzione della capitale. " Rimanete nei rifugi, vari missili si dirigono verso la vostra direzione ".

All'alba una decina di potenti esplosioni hanno scosso il centro della città. L'amministrazione militare ha affermato che frammenti di razzi sono caduti in diversi quartieri, compresi edifici residenziali. Il sindaco Vitali Klitschko ha detto che la corrente è venuta a mancare in diverse zone. " Kiev, restate nei rifugi. Molti missili Kinzhal si dirigono nella vostra direzione ", ha annunciato l'aeronautica su Telegram. Colpita anche la città nordorientale di Kharkiv, ha detto il capo dell'amministrazione militare Oleg Sinegubov. Nel mirino anche il centro di Kharkov, nel nord-est del Paese. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha scritto su Telegram che la città " è sotto un massiccio attacco missilistico. E' molto pericoloso lasciare i rifugi ". Le forze aeree ucraine hanno rilevato il lancio di missili da crociera da 16 bombardieri strategici russi. Si segnalano allerte per i missili anche nelle regioni di Chernigiv, Cherkasy, Mykolayiv, Kherson. In particolare il sindaco di Mykolayiv ha fatto sapere che l'aviazione ha abbattuto droni in città, dove i detriti hanno causato un incendio.

L'aeronautica ucraina ha fatto sapere anche che ben nove bombardieri strategici russi Tupolev Tu-95MS si sono alzati in volo da una base nell'estremo Nord russo. Già il 29 dicembre scorso, quando Mosca ha lanciato un massicco attacco in diverse città ucraine causando la morte di 39 persone, era stato segnalato il volo di un Tupolev Tu-95.

Con ogni probabilità gli ultimi raid di Mosca sono la risposta annunciata di Vladimir Putin ai radi di Kiev contro la città di confine di Belgorod. Un blitz che il 30 dicembre ha causato la morte di almenno 25 persone.