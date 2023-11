"Poco tempo per sradicare Hamas": la profezia sull'offensiva di Israele | La diretta

No a un cessate il fuoco, sì (forse) a delle pause umanitarie di qualche ora. Continua l'offensiva di Israele nel nord della Striscia, ma si aprono spiragli per uno stop temporaneo ai combattimenti. Ne è sicura la Casa Bianca. Il portavoce della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby ha comunicato che a Gaza non ci sarà un cessate il fuoco ma delle "pause umanitaria giornaliere di quattro ore in alcune parti del Nord della Striscia, per consentire il passaggio degli aiuti e la fuga verso il Sud dei civili".

Tempo contato per l'offensiva

Dagli Usa, però, arriva anche un altro avvertimento. Fonti ufficiali americane hanno parlato con New York Times raccontando che le Idf hanno poco tempo per terminare l'offensiva sulla Striscia e eliminare la minaccia di Hamas prima che da un lato monti la rabbia del mondo arabo in Medio Oriente e dall'altro si esaurisca il supporto di Usa e alleati. Le stesse fonti hanno sottolineato come la risposta di Tel Aviv agli attentati del 7 ottobre abbia "rinfocolato la solidarietà del mondo per la causa palestinese, anche se Israele continua a seppellire i suoi morti ".

Secondo i funzionari americani il rischio principale è che il prolungamento della campagna militare israeliana scateni un conflitto regionale di ben al tre proporzioni. E, aggiungono, tempo e condizioni sul campo stanno giocando contro Israele. Hamas utilizza molti civili come scudi umani, posiziona bunker sotterranei, depositi di armi e lanciarazzi sotto o nei pressi di luoghi sensibili come ospedali, scuole e moschee. In questo modo il rischio di vittime civili aumenta esponenzialmente ad ogni attacco delle Idf. " La rapida decisione di Israele di avviare operazioni di terra nella fitta enclave ", scrive ancora il quotidiano americano, " ha lasciato poco tempo per un'ampia pianificazione anticipata per mitigare i rischi per i civili e ha quasi garantito un elevato numero di vittime civili ".

Cambia l'approccio di Israele

Da Israele intanto fanno sapere che l'offensiva andrà avanti e non ci saranno ridimensionamenti dei "combattimenti di guerra" ma "misure localizzate e mirate" per far partire i civili. Nella notte il premier Benjamin Netanyahu ha chiarito la posizione del governo e dell'esercito: " Ci stiamo comportando eccezionalmente bene - ha detto in un'intervista a Fox News -. Non cerchiamo di governare Gaza. Non cerchiamo di occuparla, ma di dare a loro e a noi un futuro migliore ". "E - ha aggiunto - penso che sia chiaro come dovrà essere il futuro di Gaza. Hamas se ne andrà, dobbiamo distruggerlo, non solo per il nostro bene, ma per il bene di tutti. Per il bene della civiltà, dei palestinesi e degli israeliani ".

Sul fronte diplomatico il presidente Usa Joe Biden ha confermato il supporto degli Usa nei confronti di Tel Aviv: " Per settimane ho parlato con i leader israeliani dell'importanza delle pause umanitarie nei combattimenti per mettere in salvo i civili, sostenere la liberazione degli ostaggi e aumentare il flusso di cibo, acqua e medicine a Gaza. Da oggi - ha scritto su X - saranno due i corridoi umanitari che permetteranno alle persone di fuggire dalle zone ostili di Gaza. Le pause sono un passo nella giusta direzione ".

36 soldati morti dall'inizio dei combattimenti

Nella notte è morto un altro soldato israeliano nei corso dei combattimenti nel Nord di Gaza. Cresce così il bilancio dei militari uccisi a 36 dall'inizio dell'operazione di terra nell'enclave palestinese. La vittima era il 21enne Gilad Rozenblit della 401esima brigata corazzata.