Spostati migliaia di soldati: la mossa di Mosca per fermare l'offensiva di Kiev

Kiev è davvero riuscita a invertire le sorti della guerra in Ucraina attraverso la sortita nella regione di Kursk? Ancora presto per dirlo. Secondo la Cnn, una conseguenza importante è già sul campo: la Russia si starebbe affrettando a rafforzare le proprie difese, a più di una settimana dall'attacco lampo oltre confine.

Kiev ha, intanto, rivendicato la distruzione di un secondo ponte strategico nella regione russa di Kursk. Venerdì la distruzione di un primo ponte nell'area sul fiume Seym aveva provocato la reazione russa con Mosca che aveva denunciato il primo episodio di attacco al territorio russo da parte sistemi missilistici di fabbricazione occidentale.

Sono funzionari americani e riferire alla Cnn la notizia secondo cui la Russia avrebbe dirottato migliaia di truppe dal territorio occupato all'interno dell'Ucraina per contrastare questa nuova minaccia in casa. Putin è ormai costretto a richiamare le reclute, facendo marcia indietro sulla promessa fatta di non usarle in prima linea, come carne da cannone. Intanto, un' ampia trincea è stata scavata nelle zone rurali nei pressi della città di Selektsionnyi, a circa 45 chilometri dal confine, come mostrano le immagini satellitari. Ne sono una riprova gli annunci di lavoro online per scavatori di trincee: "Pagamento ogni settimana", annunciano, sperando di trovare facilmente manodopera.

A new trench is visible extending east from the village of Selektsionnyi (location: 51.635, 35.166) and extending toward the outskirts of nearby Lgov. — George Barros (@georgewbarros) August 14, 2024

Ciò che ha fatto, e sta facendo la differenza, racconta ancora la Cnn, è stata la profonda conoscenza della prontezza e abilità delle unità russe al confine, e sul numero di ostacoli che si trovavano più avanti, dai campi minati alle trappole per carri armati. Le forze ucraine hanno anche utilizzato la propria conoscenza dettagliata della geografia dell'area per lanciare l'attacco, utilizzando le fasce forestali come copertura e le strade per la velocità. Ma è stato solo negli ultimi giorni prima dell'inizio dell'incursione che i comandanti sono stati informati sulla missione.

Questo ha permesso di penetrare il territorio russo abbastanza facilmente con poca o nessuna resistenza. I video sui social media, geolocalizzati dall'emittente Usa, mostrano decine di soldati russi che si arrendono immediatamente al valico di frontiera gravemente danneggiato a sud-ovest della città di Sudzha. Quando basta per far decidere al Cremlino di far divergere le truppe di Mosca verso questa emorragia lungo il confine scoperto.

Footage reportedly showing more captured Russian troops (FSB border guards?) taken prisoner at the Sudzha checkpoint on the border between the Sumy and Kursk regions.https://t.co/Gj8AnjIwpEhttps://t.co/slEfRXJw29https://t.co/iKA8wTWp5Thttps://t.co/cazjf5TYP6 pic.twitter.com/VQGBW4fVhz — John Hardie (@JohnH105) August 7, 2024

L'obiettivo ucraino era proprio questo: distogliere le forze russe dalle operazioni offensive nell'oblast di Donetsk, dove i russi hanno fatto

alcuni progressi negli ultimi mesi. Ma non solo: la mossa potrebbe fornire all'Ucraina una posizione negoziale migliore quando si tratterà di qualsiasi tipo di colloqui di pace in futuro, checché ne dica a caldo il Cremlino.