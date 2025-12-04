Vladimir Putin non molla di un centimetro in Ucraina e continua a fare la voce grossa, oltre che a bombardare. Queste le sue ultime parole in un'intervista a India Today: "La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. Tutto si riduce a questo. O liberiamo questi territori con la forza delle armi.Oppure le truppe ucraine se ne vanno da questi territori e smettono di combattervi". Parole che non lasciano spazio all'immaginazione. La Russia non vuole sentir parlare di pace se non dopo essersi presa tutto ciò che vuole.
Berlino stanzia 100 milioni per le infrastrutture energetiche di Kiev
Il governo tedesco sta erogando all'Ucraina altri 100 milioni di euro per riparare le infrastrutture energetiche distrutte durante la guerra. "Questi fondi si aggiungono ai 60 milioni di euro già annunciati quest'anno", ha annunciato il ministero dell'Economia e dell'Energia. La Germania ha quindi contribuito con un totale di 550 milioni di euro. "L'approvvigionamento energetico in Ucraina è ormai da tempo diventato una vera e propria linea del fronte. Determina quanto duramente colpirà la popolazione questo inverno", ha dichiarato la ministra dell'Economia e dell'Energia Katherina Reiche. Considerando anche gli altri donatori, da febbraio 2022 sono stati raccolti oltre 1,3 miliardi di euro per il Fondo di Sostegno Energetico.
Putin: "Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza"
"La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. "Tutto si riduce a questo. O liberiamo questi territori con la forza delle armi. Oppure le truppe ucraine se ne vanno da questi territori e smettono di combattervi", ha detto Putin in un'intervista a India Today.
Raid russi in Ucraina, 50mila al buio a Odessa
Nuova notte di raid russi in Ucraina: un adulto e un bambino di sei anni sono morti nella regione di Kherson mentre a Odessa è stato colpito un impianto energetico, lasciando più di 50.000 persone senza elettricità. Lo riportano i media ucraini. A Dnipropetrovsk , almeno sette persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite dopo che due quartieri sono stati colpiti, ha dichiarato il Servizio di emergenza statale ucraino. A Odessa, secondo la compagnia energetica Dtek,"i danni sono ingenti e le riparazioni richiederanno tempo". A Kharkiv, sono stati colpiti almeno due villaggi e una persona è rimasta ferita.
Crosetto: "È War of drones, le tecnologie hanno un ruolo chiave"
"La guerra in Ucraina prosegue con intensi attacchi russi. Constatiamo come questa sia ormai una 'war of drones', sempre più rapido ciclo di innovazione tecnologica. Tecnologie emergenti dirompenti assumono un ruolo chiave". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione alle Commissioni Difesa di Camera e Senato, nell'ambito dell'esame del documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027."Le tecnologie emergenti assumono un ruolo chiave nelle dinamiche strategiche militari industriali - ha affermato - La crescente accessibilità a nuove tecnologie consente anche a soggetti ostili di acquisire strumenti avanzati a basso costo, difficili da identificare e contrastare come droni e mini droni, impiegabili individualmente o in sciame".
Putin: "La missione di Trump per la pace è ardua"
"Si tratta di un compito arduo e di una missione ardua quella intrapresa dal Presidente Trump" per arrivare a un accordo di pace in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a India Today. "Non è facile far sì che le parti in conflitto raggiungano un qualche tipo di consenso", ha aggiunto, "ma il presidente Trump sta davvero, ne sono certo, cercando sinceramente di farlo".
Olena Zelenska: "Non abituatevi alla nostra tragedia"
"Se si pensa solo alle bombe, la vita si ferma. Ma nessuno in Ucraina, tra coloro che hanno scelto di restarvi, può permettersi di pensare esclusivamente al pericolo. Ogni mattina, dopo i bombardamenti notturni, noi ci alziamo e andiamo a lavorare. Ed è proprio grazie a questo spirito che le scuole e gli ospedali continuano a funzionare, l’economia continua a girare e il Paese non ha mai smesso di vivere. Ed è per questo che è importante ricostruire subito dopo la distruzione, se possibile. La gente ha bisogno di una casa e di un lavoro. Ma se qualcosa resta in rovina per troppo tempo le macerie cominciano ad allargarsi tutt’attorno. La ricostruzione dà un senso alla nostra resistenza. Per fortuna, i nostri partner ci aiutano in questo impegno". Così la first lady ucraina Olena Zelenska al Corriere della Sera.
Putin: "Proposte Usa si basavano su accordi presi in Alaska"
Le proposte per un accordo di pace in Ucraina presentate a Mosca dagli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner si basavano sugli accordi raggiunti durante il vertice Russia-Stati Uniti in Alaska. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a India Today. "Ciò che i nostri colleghi americani ci hanno portato si basava, in un modo o nell'altro, sugli accordi presi durante il mio incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Alaska: abbiamo discusso di queste questioni durante l'incontro ad Anchorage", ha detto Putin.
Putin: l'incontro con Witkoff è stato necessario e utile
L'incontro al Cremlino con gli inviati americani Steven Witkoff e Jared Kushner è stato necessario e utile. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a India Today. Putin ha osservato che l'incontro è durato "cinque ore". "Ma era necessario", ha aggiunto, "è stato molto utile". Il leader russo ha precisato che il colloquio è durato molto tempo perchè è stato necessario esaminare ogni punto delle proposte di pace.