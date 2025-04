Putin "perdona" Spartaco: il generale che criticò la guerra torna al fronte col battaglione Storm Z

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Cremlino ha deciso di perdonare uno dei suoi generali. L’ex comandante della 58esima armata dispiegata nel sud dell’Ucraina Ivan Popov, noto anche come “Spartak", è stato reintegrato e tornerà al fronte nel Paese invaso. L’ufficiale era stato spedito in punizione in Siria e, in seguito, anche licenziato e arrestato dopo che nel 2023 aveva parlato contro il capo di Stato maggiore dell’esercito di Putin Valery Gerasimov e la pianificazione delle operazioni in Ucraina.

A breve, prenderà le redini di uno dei battaglioni Storm Z, composti da ex detenuti o militari in punizione e noti per il loro impiego di uomini come carne da cannone. Per questo, l’Institute for the study of war ha commentato la decisione del Cremlino come una “condanna a morte” per Popov. Al tempo, il suo licenziamento aveva scatenato le proteste degli ultranazionalisti, degli ufficiali, dei veterani e dei “gladiatori”, il nome dato da “Spartak” agli uomini sotto il suo comando, che avevano accusato il ministero della Difesa russo di averlo rimosso per coprire altri fallimenti della struttura militare e nonostante il suo successo nel respingere l’offensiva ucraina a Zaporizhzia nel 2023.

Le dichiarazioni di Popov contro l’establishment dell’esercito erano state rese pubbliche da un deputato della Federazione, che aveva ottenuto un messaggio audio del generale inviato ai suoi ufficiali. “Le forze armate ucraine non possono rompere il fronte delle nostre forze ma i nostri comandanti ai vertici ci colpiscono alle spalle, decapitando in modo vile e traditore le forze militari nel momento più taso e difficile”, aveva inoltre detto Popov dopo la rivolta del defunto capo della Wagner Evgenij Prigozin. E più volte aveva comunicato a Gerasimov la mancanza di rifornimenti di proiettili d’artiglieria per i suoi uomini. "I vertici militari mi hanno visto come un pericolo e velocemente, nel giro di un giorno, si sono inventati un ordine del ministero e mi hanno rimosso, liberandosi di me", aveva affermato nel messaggio che lo aveva fatto condannare.

Dopo il periodo trascorso come vice comandante del contingente russo in Siria, “Spartak” era stato arrestato con l’accusa di frode. Il tribunale militare di Mosca aveva chiesto sei anni di carcere.

In seguito, Popov aveva scritto una lettera al presidente Vladimir Putin , in cui sosteneva che il processo contro di lui fosse privo di fondamento e chiedeva al leader del Cremlino, definito come “e ruolo modello”, di poter tornare sul campo di battaglia.