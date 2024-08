"Putin minaccia il mondo con una catastrofe nucleare": la teoria di Kiev sugli attacchi russi

Ascolta ora 00:00 00:00

Lasciare l'Ucraina al freddo e al gelo? Non è questa la vera intenzione-o almeno non l'unica- di Vladimir Putin secondo Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky."Quattro unità delle centrali nucleari ucraine sono state disconnesse dalla rete durante l'attacco russo di lunedì. Stiamo parlando delle unità di potenza 1, 3 e 4 della centrale nucleare di Rivne, nonché dell'unità di potenza 3 della centrale nucleare dell'Ucraina meridionale. La Russia rappresenta una minaccia nucleare per il mondo". Yermak ha poi aggiunto che questa sarebbe una decisione consapevole del regime di Mosca di minacciare il mondo con una "catastrofe nucleare", ha aggiunto.

L'Ucraina ha informato ufficialmente l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica degli attacchi russi alla sua infrastruttura energetica che hanno interrotto le operazioni nelle centrali nucleari il 26 agosto. L'informazione è stata trasmessa tramite una nota inviata dalla Missione Permanente dell'Ucraina presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna il 27 agosto 2024: "La mattina del 26 agosto, la Russia ha attaccato l'Ucraina con 109 droni esplosivi Shahed e 127 missili, tra cui missili "Kalibr" da navi da guerra nel Mar Nero e missili Kh-101 da bombardieri Tu-95MS, provocando almeno 10 morti e 47 feriti, interruzioni dell'approvvigionamento idrico in diverse regioni e interruzioni di corrente di emergenza", questo il contenuto della'informativa.

La centrale di Rivne è situata nell'Ucraina centrale, nei pressi della città di Varaš (Kuznecovs'k) nell'oblast' di Rivne. Conta 4 reattori, 2 di tipo VVER440 e due di tipo VVER1000 per 2.657 MW complessivi. La centrale nucleare di Pivdennoukraïns'ka, nota anche come centrale nucleare Ucraina del Sud o centrale nucleare di Južnoukraïns'k, è situata nei pressi della città di Južnoukraïns'k nell'oblast' di Mykolaïv. Conta 3 reattori di tipo VVER1000 per 2.850 MW complessivi.

Oltre agli impianti di Rivne e dell'Ucraina meridionale, nel Paese è in funzione anche la centrale nucleare di Kmelnytskyi. La centrale nucleare di Zaporizhia, il più grande impianto nucleare d'Europa, è invece sotto occupazione russa dal marzo 2022. Kiev ha ripetutamente accusato la Russia di utilizzare l'impianto per ricatto nucleare e di metterne a repentaglio la sicurezza. Ora questo rischio sembra allargarsi a dismisura.

Una linea aerea esterna che fornisce energia dalla rete energetica ucraina alla centrale è stata interrotta il 22 agosto dopo gli attacchi russi, ha affermato il 23 agosto la società statale per l'energia nucleare Energoatom. La centrale è stata ripetutamente scollegata dalla rete elettrica ucraina a causa degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche del Paese. Ora l'impianto è collegato alla rete elettrica ucraina tramite un'unica linea elettrica: in caso di danni, si verificherà un'emergenza dovuta alla perdita di alimentazione elettrica esterna alle pompe che raffreddano i noccioli dei reattori e le piscine del combustibile nella centrale elettrica.

L'Aiea ha esortato entrambe le parti ad astenersi dal combattere nei pressi delle centrali nucleari per evitare un incidente catastrofico e, dopo aver visitato martedì la centrale nucleare russa di Kursk, il direttore Rafael Grossi ha dichiarato che lì sussiste il rischio di un incidente nucleare.

La Russia ora accusa Kiev con la stess amoneta, affermando che l'impianto è stato attaccato dalle forze ucraine, in seguito a un'incursione ucraina in territorio russo questo mese. Kiev deve ancora rispondere alle accuse.