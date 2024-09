L'attacco di Israele: decapitata Radwan, la forza speciale di Hezbollah

Ascolta ora 00:00 00:00

A meno di ventiquattr'ore dal raid israeliano su Beirut, che ha ucciso Ibrahim Aqil, comandante della forza Radwan, Hezbollah ha identificato un secondo comandante ucciso insieme ad altri 14 pezzi da novanta del gruppo. Si tratta di Ahmed Wahabi, 60 anni, che, secondo quanto riferito dal Partito di Dio, avrebbe diretto le operazioni della forza speciale fino all'inizio del 2024, arrivando a dirigere l'unità centrale di addestramento dopo la morte di Wissam Tawil, ucciso in un raid a gennaio.

"È con grande orgoglio che la resistenza islamica presenta oggi uno dei suoi grandi leader come martire sulla strada di Gerusalemme, e si impegna con la sua anima pura a rimanere fedele ai suoi obiettivi, alle sue speranze e al suo cammino fino alla vittoria", hanno dichiarato i proxy filo iraniani in un comunicato diffuso da al-Manar, loro microfono, celebrando la morte di Aqil, nel quale conferma anche l'uccisione di Wahabi e degli altri. Con il raid chirurgico di Israele, intervenuto nel bel mezzo di una riunione operativa del gruppo, la forza di élite libanese resta completamente acefala: oltre ad Aqil e Wahabi, infatti, sono stati ucciswi anche Abu Yaser Atar e Al Hajj Nineveh.

A unirsi al cordoglio per la morte dei miliziani anche Hamas, promettendo vendetta per l'attacco aereo israeliano su Beirut costato la vita a 14 miliziani del movimento sciita libanese, tra cui cinque comandanti. "Questo crimine commesso dall'occupante è un atto sconsiderato per il quale pagherà un prezzo altissimo, e il sangue del martire, il leader Ibrahim Aqil alimenterà le fiamme che inghiottiranno questa entità artificiale", si legge in una nota. Hamas ha ringraziato la Resistenza islamica in Libano per i "grandi sacrifici fatti" per continuare a sostenere il popolo palestinese.

L'uccisione dei comandanti di Hezbollah è stato l'ultimo di una serie di colpi devastanti inferti al gruppo, avvenuti solo pochi giorni dopo che alcuni attacchi coordinati avevano fatto esplodere i suoi cercapersone e walkie-talkie.

Il bombardamento di venerdì è stato il secondo in meno di due mesi in cui Israele ha preso di mira un comandante di alto rango di Hezbollah in un attacco aereo nella periferia meridionale di Beirut, ed è stato il singolo attacco israeliano più mortale nella zona da quando Hezbollah ha iniziato a lanciare razzi e droni nel nord di Israele a ottobre, spingendo le Idf a rispondere con regolari attacchi aerei in Libano.