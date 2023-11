Raid nel sud del Libano: bombe vicino alla base italiana dell'Onu

L'esercito israeliano ha sferrato tre attacchi di artiglieria contro una località situata a tre km dalla base di Shama, nel sud del Libano. Lo scrive l'Ansa che cita testimoni oculari nei pressi dell'installazione militare che è anche la sede del Comando italiano del Settore Ovest di Unifil, la missione di peacekeeping Nazioni Unite nel Paese dei Cedri.

I bombardamenti non hanno causato vittime né danni materiali alla struttura. Le Idf, fanno sapere le fonti, hanno preso di mira le zone di Tayr Harfa, Jebbine e Yarin, che si trovano a circa tre km di distanza dalla base di Shama. Lo scambio di fuoco con i guerriglieri di Hezbollah in queste aree è stato segnalato più volte nell'ultimo mese, con reiterati lanci di missili anticarro e raid con droni dall'inizio della guerra contro Hamas. Il contingente italiano attivo in Libano è composto da oltre mille soldati.