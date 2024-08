"Respinto un tentativo di sfondamento di Kiev": cosa succede tra Ucraina e Russia

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli occhi del mondo sono puntati sul Medio Oriente in attesa dell'imminente vendetta iraniana contro Israele. La guerra in Ucraina è passata in "secondo piano" ma i combattimenti tra le forze del Cremlino e gli uomini di Volodymyr Zelensky procedono senza sosta. Nelle ultime ore l'esercito ucraino ha tentato un'irruzione nel territorio russo dalla regione di Kursk, al confine, ma pare che gli uomini del servizio di frontiera dell'Fsb siano riusciti ad impedire lo sfondamento. Il ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere che droni di Kiev sono stati neutralizzati sia nella citata Kursk che a Belgorod. Il bilancio ufficiale complessivo parla di almeno un morto e cinque feriti.

L'irruzione ucraina e le tensioni con Mosca

Il governatore ad interim della regione di Kursk, Aleksei Smirnov, ha annunciato che è stata dichiarata una nuova allerta missilistica in loco dopo quella che legata a un attacco di droni ucraini che ha ferito cinque persone questa mattina presto. I tentativi di sfondamento nemici sono stati invece registrati nei distretti di Sujan e Korenevsk, ma le truppe di frontiera del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) hanno bloccato l'assalto. " Le unità di difesa aerea in servizio hanno distrutto 13 droni sulla regione di Kursk e nove sulla regione di Belgorod ", ha affermato il ministero della Difesa di Mosca. Cinque persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite nella zona di Sudzha, mentre il governatore di Belgorod ha parlato di un morto in seguito dopo che un drone ha colpito un'automobile.

Nel frattempo, l'emittente televisiva russa ha fatto sapere che l'Ucraina avrebbe pianificato un attacco contro la Russia durante la parata navale organizzata lo scorso 30 luglio a San Pietroburgo in occasione della Giornata della Marina, un evento cui ha partecipato anche il presidente Vladimir Putin. Le autorità di Mosca, una volta venute a conoscenza " dell'operazione segreta " di Kiev, avrebbero contattato gli Stati Uniti per evitare un'escalation del conflitto. I dettagli dell'operazione ucraina sarebbero un segreto di Stato, e per questo motivo, l'emittente televisiva non ha fornito ulteriori dettagli. Ieri il vice ministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov aveva affermato che le preoccupazioni per il presunto attacco erano tali che il ministro della Difesa Andrej Belousov ha contattato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin in merito a tali sospetti.

Le spie arrestate da Kiev

Un totale di nove ucraini che presumibilmente agivano come spie per conto della Russia sono intanto stati arrestati nell'ambito di un'operazione del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) contro una rete di spionaggio attiva in gran parte del Paese. Come riportato in un comunicato dei servizi segreti ucraini, le spie sono state arrestate contemporaneamente durante un'operazione effettuata nelle città di Dnipro, Zaporizhzhia e Sumi e nelle regioni di Donetsk, Odessa e Kirovohrad.

Due donne fanno parte della rete, una funzionaria del consiglio comunale di Dnipro e un'altra con responsabilità nel municipio di Yuzhne; secondo la Sbu, le spie svolgevano compiti come localizzare le posizioni delle difese antiaeree e sottostazioni elettriche o registrare il movimento dell'esercito ucraino sul fronte orientale. L'Fsb ha reclutato i detenuti dopo il loro intervento sui canali Telegram pro-Mosca, stando a quanto riferito da Kiev.

Gli investigatori della Sbu, agendo su iniziativa della procura regionale di Donetsk, hanno sequestrato telefoni cellulari e " prove di attività di

intelligence e sovversive a favore della Federazione Russa", secondo la dichiarazione. Le presunte spie ora devono affrontare un'accusa di tradimento che potrebbe essere punita con l'ergastolo e la confisca dei beni.