"Riprendere gli attacchi suicidi": Il leader di Hamas è vivo e detta la nuova linea

Il leader di Hamas Yahya Sinwar, secondo l'intelligence Usa, sarebbe vivo e probabilmente nascosto in un tunnel sotterraneo a Gaza. A sostenerlo, il delegato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk. A suo dire, Hamas continua a essere alle sue dipendenze essendo colui che prende tutte le decisioni. Un'affermazione importante, basate su fonti di intelligence, che restituisce l'aggiornamento più dettagliato sullo stato di Sinwar da parte di un alto funzionario statunitense dopo settimane di silenzio, che avevano fatto addirittura ipotizzare la morte del capo dell'organizzazione islamista.

Negli ultimi giorni, Sinwar avrebbe ristabilito i contatti con funzionari di Hamas fuori Gaza dopo più di un mese in cui non si erano avute sue notizie. Secondo il Wall Street Journal, Sinwar avrebbe ordinato ai suoi di riprendere gli attacchi suicidi contro Israele: avrebbe preso il pieno controllo di Hamas durante l'estate, secondo quanto affermano i funzionari dell'intelligence araba, inviando poi una direttiva a un alto funzionario con le prossime istruzioni. Hamas ha in gran parte interrotto gli attacchi suicidi circa vent'anni fa: all'epoca, una serie di attentati aveva diffuso il terrore nelle strade di Israele, ma non era riuscita a ottenere concessioni dal suo governo, e alcuni leader di Hamas temevano di finire marginalizzati nel contesto della lotta palestinese.

Secondo altre fonti, il leader, sarebbe sì al sicuro, ma patirebbe il ritardo con cui gli giungono informative e messaggi che Hamas veicola con metodi "analogici": i ritardi nella comunicazione avrebbero fatto perdere numerose opportunità per

far progredire i negoziati con lo Stato ebraico per il rilascio degli ostaggi israeliani secondo il quotidiano panarabo di proprietà saudita Asharq Al-Awsat, che cita fonti informate sull'andamento dei negoziati.