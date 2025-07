La rivelazione dell'Ue: "C'è la Russia dietro la mozione di sfiducia a Ursula"

"È un dialogo rispettoso, continuo e pragmatico quello fra la Federazione Russa e la Santa Sede. E di questi tempi si tratta di una positiva eccezione sia sulla scena europea, sia su quella planetaria. Tutto ciò è significativo dal nostro punto di vista e conferma quanto per noi il 'fattore vaticano' sia rilevante sul piano politico mondiale". Così Ivan Soltanovsky, ambasciatore della Federazione Russa presso la Santa Sede, in un'intervista ad Avvenire. "Non vediamo la Santa Sede in un ruolo di mediatore politico - aggiunge - tuttavia la consideriamo un facilitatore. Con la sua azione favorisce il dialogo tra Mosca e Kiev contribuendo a creare un clima più sereno che può portare a proficui colloqui di pace. Pace che la Russia desidera, non meno di coloro che dicono di volere porre fine alle ostilità e poi riarmano le autorità di Kiev. In realtà la Santa Sede sta già agevolando i contatti fra le parti. Lo mostra il suo apporto sul versante umanitario, frutto dell'autorità morale di cui gode". Soltanovsky spiega che c'è "apprezzamento per la proposta del Papa" di accogliere in Vaticano i rappresentanti di Mosca e Kiev, "ma - aggiunge - per ragioni di congiuntura politica e di natura logistica è molto difficile immaginare che il progetto si realizzi. Penso, ad esempio, al regime di sanzioni contro la Russia da parte dell'Unione Europea che limita gli spostamenti. Ritengo sia più pratico proseguire gli incontri in Turchia che è un Paese della Nato ma non ha introdotto restrizioni. Certo, non vorremmo passare per ingrati verso il Papa se evidenziamo i problemi di fattibilità. La nostra ministra della Cultura, Olga Borisovna Ljubimova, ha dovuto impiegare dieci ore per giungere da Mosca a Roma per la Messa esequiale di papa Francesco, anche se riconosciamo alle autorità italiane la loro collaborazione che ha permesso l'arrivo della delegazione russa".