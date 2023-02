"Nella Nato dopo la vittoria": l'ammissione di Stoltenberg sull'Ucraina

" L’Ucraina diventerà membro della Nato. La posizione della Nato non è cambiata ma la priorità, ora, è assicurare che Kiev vinca la guerra ". Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rivolgendosi ai ministri della Difesa dei Paesi alleati Nato e dell'Ucraina, all'inizio della riunione del Consiglio Nord Atlantico nella sessione dei ministri della Difesa, è stato chiarissimo. L’unico modo per integrare e avvicinare la nazione ucraina alla cooperazione euro-atlantica, ha spiegato, è far sì che il governo di Volodymyr Zelensky vinca il conflitto contro la Russia. E in futuro, intanto, anche Svezia e Finlandia potrebbero diventare membri dell’Alleanza Atlantica.

Il futuro della Nato

Dal punto di vista della composizione e dei membri, Stoltenberg ha fatto capire che Ucraina, Svezia e Finlandia potrebbero aderire all’Alleanza Atlantica. " La Russia era contraria anche all'adesione della Macedonia del Nord e del Montenegro ma i due Paesi e gli Alleati hanno deciso di compiere questo passo e ora sono membri. Così come ormai sono al tavolo della Nato la Svezia e la Finlandia ", ha spiegato.

Per quanto riguarda Stoccolma ed Helsinki, il segretario generale della Nato ha esortato personalmente la Turchia a ratificare l’adesione di entrambi. " Questa è la mia posizione. Ora sta a Ungheria e Turchia decidere ", ha dichiarato. " Domani sarò in Turchia per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan e il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. Esprimerò loro la mia solidarietà e le mie condoglianze e parlerò degli aiuti degli Alleati ", ha detto Stoltenberg.

Potrebbero però presto arrivare anche altre modifiche sostanziali. In particolare, è stato fatto presente che l’obiettivo di dedicare il 2% del Pil di ciascun membro alle spese per la difesa deve essere il minimo e non il massimo. "Con i ministri della Difesa abbiamo avviato una discussione che concluderemo al vertice di Vilnius. Ma è ovvio - ha aggiunto - che rispetto al 2% indicato nel 2014 ora bisogna fare di più per rispondere alle sfide poste alla nostra sicurezza ".

Putin e la guerra in Ucraina

Sul tema della guerra in Ucraina Stoltenberg ha sostenuto che Vladimir Putin ha commesso due grandi errori strategici, sottovalutando " la forza e il coraggio del popolo ucraino e delle sue forze armate " e " l'unità e la determinazione della Nato e dei suoi partner ".

È passato quasi anno, ha quindi evidenziato il segretario della Nato, da quando Mosca ha deciso di avviare la sua operazione militare speciale, " una guerra di aggressione illegale che ha portato sofferenze indicibili al popolo ucraino, ha distrutto la pace in Europa e ha colpito le popolazioni di tutto il mondo con la crisi alimentare ed energetica ".

" Gli alleati della Nato stanno fornendo un sostegno senza precedenti all'Ucraina, per aiutarla a sostenere il suo diritto all'autodifesa. E fin dall'inizio abbiamo lavorato a stretto contatto con l'Unione Europea, decisi a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario ", ha specificato lo stesso Stoltenberg, promettendo di continuare a discutere del continuo sostegno essenziale per aiutare l'Ucraina a prevalere come Stato sovrano indipendente e a " sostenere l'ordine internazionale basato sulle regole ".

Deterrenza e difesa

I ministri della Difesa hanno quindi preso decisioni per rafforzare ulteriormente la deterrenza e la difesa dell'Alleanza, tra cui l'approvazione di nuove linee guida per la pianificazione della difesa della Nato.

" Questo riflette la realtà che viviamo in un mondo più pericoloso, con il comportamento aggressivo della Russia, la persistente minaccia del terrorismo e le sfide poste dalla Cina: guiderà i cambiamenti di capacità per gli anni a venire e garantirà che la nostra deterrenza e la nostra difesa rimarranno forti e credibili ", ha chiarito Stoltenberg.