Rotta la "linea Surovikin". L'Ucraina avanza a sud: cosa succede alla controffensiva

L’esercito ucraino potrebbe essere vicino a una svolta nella sua controffensiva contro la Russia. Le truppe di Kiev sono riuscite a violare la cosiddetta linea Surovikin, il complesso sistema di difese e fortificazioni composto da denti di drago e trincee. I soldati ucraini stanno tentando una breccia nella prima delle tre linee, ovvero quella principale, dove sono stati scavati fossati anticarro per impedire ai mezzi pesanti di avanzare.

Alcuni video pubblicati da canali filorussi mostrano veicoli corazzati come M113 e Stryker e blindati tipo MaxxPro Mrap e Marders tedeschi utilizzati dalla 82esima brigata d’assalto aereo ucraino muoversi dentro a quest'area.

Non è ancora chiaro in quale punto preciso si sia formata la testa di ponte, ma i filmati sono stati geolocalizzati e confermati da fonti Open Source Intelligence (Osint) tra gli insediamenti di Verbove e Novoprokopivka, villaggi che Kiev sperava di attraversare settimane fa dopo la liberazione di Robotyne nella regione di Zaporizhzhia.

Notable development. After weeks of mostly small-scale dismounted infantry assaults, it looks like Ukraine's 82nd Air Assault Brigade is assaulting with armor again towards Verbove past the anti-tank obstacle line with Strykers, Marders, and MaxxPro MRAPs. https://t.co/z1d4bmZ22W