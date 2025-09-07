Massiccio attacco russo: "Mille droni contro l'Ucraina". Colpito per la prima volta il palazzo del governo

Dopo l'attacco russo nella notte su diverse città ucraine, il presidente Volodymyr Zelensky torna a sollecitare l'occidente. "Questi omicidi ora, quando una vera diplomazia avrebbe potuto già essere avviata molto tempo fa, sono un crimine deliberato e un prolungamento della guerra - scrive su X -. A Washington è stato ripetutamente affermato che le sanzioni seguiranno al rifiuto di dialogare. Dobbiamo attuare tutto ciò che è stato concordato a Parigi.Contiamo anche sull'attuazione di tutti gli accordi per rafforzare la nostra difesa aerea. Ogni sistema aggiuntivo salva i civili da questi vili attacchi". "Il mondo - afferma - può costringere i criminali del Cremlino a fermare le uccisioni: tutto ciò che serve è la volontà politica. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando".



"Oltre 800 droni e 13 missili, di cui 4 balistici", scrive Zelensky facendo il bilancio del massiccio raid della notte, e "secondo le informazioni preliminari, diversi droni hanno attraversato il confine tra Ucraina e Bielorussia"."A Kiev, normali edifici residenziali sono stati distrutti. In uno di essi, i piani tra il quarto e l'ottavo sono crollati. Finora, due persone sono state uccise, tra cui un bambino", aggiunge, facendo le condoglianza ai loro cari. Inoltre, "il palazzo del Consiglio dei Ministri è stato danneggiato: un incendio è scoppiato ai piani superiori. Più di 20 case e un asilo sono stati danneggiati a Zaporizhia. Magazzini sono stati distrutti a Kryvyj Rih, una persona è morta a Safonivka, nella regione di Sumy, e un'altra nella regione di Cernihiv. Un grattacielo residenziale è stato colpito a Odessa".