Segnali positivi dai colloqui in Oman: "Individuate aree di progresso". Washington: "Gli americani nel Paese se ne vadano immediatamente"

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la preoccupazione per l'Iran è "molto, molto forte" tra i leader regionali, invitando Teheran a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti e a interrompere il suo programma nucleare. Parlando cad Abu Dhabi dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Merz ha affermato che tutti i suoi interlocutori nella regione del Golfo hanno espresso profonda preoccupazione per l'Iran a causa della loro stretta vicinanza geografica. "Sono in corso intensi contatti diplomatici per convincere l'Iran a cessare la violenza contro il proprio popolo, porre fine al suo programma nucleare e tornare al tavolo dei negoziati, dove si negozierà la pace e la stabilità in tutta la regione", ha affermato. Merz ha sottolineato che i leader del Golfo stanno collaborando strettamente con l'amministrazione Trump per facilitare i negoziati diplomatici e perseguire una risoluzione pacifica delle crescenti tensioni in Medioriente. "I miei interlocutori a Riyadh, Doha e qui ad Abu Dhabi oggi stanno tutti lavorando duramente, insieme agli Stati Uniti, per riportare il regime di Teheran alla ragione e, soprattutto, per farlo tornare al tavolo delle trattative. La preoccupazione è molto, molto forte", ha affermato. Merz ha visitato gli Emirati Arabi Uniti, il terzo e ultimo giorno del suo tour nella regione del Golfo, dopo le precedenti visite in Arabia Saudita e Qatar.