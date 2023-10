Si muovono gli Stati Uniti. Portaerei verso il Mediterraneo orientale

Gli Stati Uniti riaffermano la loro alleanza con Israele nel momento più drammatico della storia recente dello Stato ebraico. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha ribadito che il suo governo farà tutto il possibile per far sì che Israele abbia armi e quanto necessario per la propria sicurezza. Come scrive l'Ansa, il ministero della Difesa israeliano avrebbe presentato richieste comprensive di munizioni per caccia direttamente al segretario alla Difesa Usa. Il timore, secondo molti osservatori, era che il blocco dei lavori al Congresso avrebbe rallentato le decisioni Usa, anche se si tratta di aiuti militari già garantiti da precedenti contratti.

Inoltre, come ulteriore dimostrazione di piena vicinanza all'alleato mediorientale, lo stesso capo del Pentagono ha reso noto che la portaerei Uss Gerald R. Ford ha avuto l'ordine di fare rotta verso il Mediterraneo orientale e il Levante, per avvicinarsi alle coste israeliane. La portaerei sarà accompagnata dal proprio gruppo d'attacco compresa di incrociatori e cacciatorpediniere.

Per gli Stati Uniti si tratta di una decisione che ha certamente lo scopo di certificare l'asse militare con Israele mentre il Paese è stato travolto dall'ondata di attacchi organizzati da Hamas. Allo stesso tempo però, la mossa Usa di spostare la portaerei Ford verso le acque dello Stato ebraico si unisce a una serie di azioni messe in atto da Washington da diversi mesi per rafforzare la propria presenza militare in tutto il quadrante mediorientale. E questo in particolare per contenere le attività iraniane tanto nel Golfo Persico quanto in Siria.

Il Pentagono, nel corso dell'ultimo anno, ha messo mano al dossier regionale soprattutto con l'invio di caccia anche di ultima generazione. Inoltre, all'inizio di agosto era stato dato l'annuncio dell'invio di tremila marines nel Golfo Persico. Gli uomini del Bataan Amphibious Ready Group e della 26a Marine Expeditionary Unit erano accompagnati dal passaggio attraverso Suez della nave da sbarco Uss Carter Hall e dello Uss Bataan.