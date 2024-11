"Si sono sparati tra loro". Cosa succede tra i soldati di Kim e Putin?

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime ore Kiev ha fatto sapere che i primi soldati nordcoreani dispiegati nella regione di Kursk sono finiti sotto il fuoco ucraino. Andrii Kovalenko, capo del dipartimento di contro-disinformazione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina, ha diffuso questa notizia senza fornire ulteriori dettagli, e precisando di non avere potuto verificare le informazioni. È dunque ancora avvolto nel mistero l'operato dei militari che Kim Jong Un avrebbe inviato al fronte al fianco delle forze di Mosca. Al momento emergono indiscrezioni e voci di corridoio impossibili da confermare o smentire, in una guerra di propaganda che si affianca alla guerra vera e propria. Nel frattempo, a proposito di indiscrezioni, c'è chi dice che sarebbe addirittura avvenuto un incidente tra i soldati nordcoreani e quelli del Cremlino, con i primi che avrebbero sparato accidentalmente in direzione dei loro alleati. Che cosa sta succedendo?

I soldati di Kim

Secondo quanto testimoniato su X da un soldato russo, che era in prima linea con 10 soldati nordcoreani nel corso del recente scontro con i rivali ucraini, alcuni militari di Kim avrebbero accidentalmente sparato verso i loro alleati. Impossibile capire se la notizia sia stata costruita ad hoc per fare pressione su Pyongyang e Mosca o se, al contrario, veramente è successo qualcosa del genere. Certo è che un misterioso soldato russo imprigionato dall'esercito ucraino ha rivelato che la sua unità sarebbe stata messa in pericolo dalle truppe del Nord.

L'uomo ha affermato che il suo gruppo e 10 soldati nordcoreani erano stati portati nella foresta per scavare trincee e ricevere vestiti caldi e cibo. Tuttavia, ad un certo punto ci sarebbe stato un attacco da parte dell'esercito ucraino. " In quel momento diversi soldati nordcoreani hanno iniziato a spararci ", ha detto. " Abbiamo cercato di spiegare in che modo sparare, ma penso che i soldati nordcoreani abbiano comunque sparato a due delle nostre truppe russe ", ha quindi proseguito. " Abbiamo pensato che sarebbe stato meglio arrendersi piuttosto che farsi sparare e morire ", ha concluso il soldato. Come detto, non ci sono sufficienti elementi per approfondire i contorni della vicenda. Che appare però emblematica e che è già diventata virale sul web.

Cosa succede in Ucraina

La comunità internazionale è in ogni caso molto preoccupata per l’aggiunta di un terzo Paese alla guerra tra Russia e Ucraina. Pare, infatti, che circa 8.000 soldati nordcoreani siano stati schierati nell'oblast russo di Kursk. Viktor Kovalenko, analista geopolitico ed ex soldato ucraino, ha spiegato a Barron's che Putin farebbe affidamento sui soldati nordcoreani " non come strumenti per vincere la guerra, ma per risolvere pressanti sfide politiche ".

Il quotidiano sudcoreano The Korea Herald ha intanto scritto che la Corea del Nord riceverà finanziamenti, cibo e tecnologia spaziale da Mosca in cambio del suo contributo alla guerra di Putin contro l'Ucraina. Il deputato Wi Sung Ak, membro del comitato di intelligence dell'Assemblea nazionale della Corea del Sud, ha riferito di aver ricevuto tale spiegazione dal Servizio di intelligence nazionale sudcoreano (NIS). Inoltre, secondo Wei, i soldati nordcoreani inviati in Russia vengono pagati l’equivalente di 2mila dollari al mese. Se schierasse 10.000 soldati, la Russia pagherebbe 240 milioni di dollari all’anno.

Infine,

secondo Sergei Kislitsa, ambasciatore dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, la Russia avrebbe formato almeno cinque unità di 2.000-3.000 soldati nordcoreani e li starebbe integrando in gruppi etnici nell'Estremo Oriente russo.