Siria, Scholz e Macron pronti a cooperare con la nuova leadership

La nuova leadership siriana fa conquiste in quel dell'Europa: il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron hanno avuto oggi un colloquio circa la situazione in Siria dopo la caduta di Bashar al-Assad. Entrambi hanno affermato di essere "pronti a collaborare con i nuovi leader" a determinate condizioni, ha affermato la cancelleria tedesca. "Entrambi hanno convenuto di essere pronti a collaborare con i nuovi leader, sulla base dei diritti umani fondamentali e della tutela delle minoranze etniche e religiose", si legge nella dichiarazione.

"Oggi siamo al fianco di tutti i siriani pieni di speranza per la libertà. Che vivano in Siria o all'estero. Molti sperano di poter ricostruitre il loro Paese, ma sono anche preoccupati. Dobbiamo garantire che tutte le comunità religiose, i gruppi etnici e le minoranze godano di protezione", ha dichiarato il cancelliere tedesco. Scholz ha ricordato che il regime di Assad ha "violentemente oppresso" e "costretto alla fuga milioni di persone, molte delle quali hanno trovato rifugio presso di noi in Germania".