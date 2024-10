"A Soledar gridai a un drone russo: datemi almeno 10 minuti per far evacuare le persone"

Olga Zaitseva è una volontaria di 33 anni che, fin dai primi giorni dell'invasione russa, è riuscita ad evacuare oltre 7.000 persone dai punti caldi del fronte orientale. Olga è stata colpita dal fuoco nemico diverse volte e in un'occasione è sfuggita miracolosamente alla morte. Ha rinunciato alla posizione di capo economista in un'azienda di successo per salvare vite umane, e sostiene che non se n’è mai pentita. Cinque mesi fa, Olga ha scoperto che sarebbe diventata madre, ma nonostante la maternità continua ancora a recarsi occasionalmente nell’est in fiamme. Attualmente, il suo principale impegno è dedicato agli animali che, senza il suo aiuto, sarebbero destinati a morire.

Dal primo momento in cui la incontri, Olga ti conquista subito con il suo carisma e il suo senso dell’umorismo. Mostra una tartaruga domestica, che ha salvato durante un bombardamento a Liman, e scherza dicendo che è il membro più tranquillo della famiglia.

La tartaruga "Bublik" è stata salvata da Olga durante i bombardamenti a Liman

Olga racconta anche di aver perso parzialmente l'udito all'orecchio sinistro a causa di una commozione cerebrale, ma afferma di aver migliorato la sua capacità di comprendere le persone. È proprio in guerra che ha trovato il vero amore.

"Si può dire che è il mio primo vero amore. Mio marito è un militare e ci siamo incontrati durante una delle mie evacuazioni nella regione di Luhansk. Mi ha fatto una proposta, e ci siamo sposati. La guerra ti insegna a non sprecare neanche un minuto della vita".

Olga ha trovato il suo vero amore durante la guerra

Dietro l’apparenza delicata di Olga si nasconde un carattere d'acciaio. Fin dai primi giorni di guerra, ha radunato una squadra di volontari con cui ha iniziato a sfollare persone dalle zone più calde: Mariupol', Avdiivka, Bakhmut, Ugledar, Liman. Le prime evacuazioni da Charkiv Olga le ricorda come un incubo: strade deserte, edifici distrutti, suoni di esplosioni e sparatorie.

Le persone si nascondevano nei rifugi e nelle cantine. Ci avvicinavamo ai condomini gravemente danneggiati, e io gridavo: "C'è qualcuno vivo?". A quel punto la gente usciva e chiedeva di essere portata fuori dalla città. Portavamo medicine, articoli per l'igiene e cibo, e tornavamo con persone che trasferivamo in un luogo sicuro.

«A Soledar gridai a un drone russo: "Datemi almeno 10 minuti per evacuare le persone»

La guerra ha insegnato a Olga a distinguere i suoni dei Grad e degli Smerch, dei mortai e dei missili. Tuttavia, non sempre le persone che Olga cercava di salvare erano pronte a partire. Vivendo sotto continui bombardamenti, spesso temevano di più l’incertezza che la morte reale.

"Le persone sulla linea del fronte sono già traumatizzate. Hanno vissuto a lungo senza luce e acqua, sotto continui bombardamenti, ma hanno paura di andarsene e dicono: "Ma a chi serviamo lì?". Si aggrappano alle loro case semidistrutte e alle stanze rimaste intatte. È doloroso vederlo. Purtroppo, non lasciando il luogo pericoloso, molti di loro muoiono".

Una donna ucraina ha perso la casa ma ha rifiutato di andarsene

Villaggio di Nevs'ke, regione di Lugansk. Durante le operazioni di sfollamento "al fronte", i droni russi spesso volavano sopra i veicoli di Olga, fotografandoli e, poco dopo, iniziavano i bombardamenti. - A Soledar gridavo persino al drone: "Aspettate, stiamo evacuando i civili e poi ce ne andiamo. Dacci almeno 10 minuti!". E ci hanno ascoltato: dopo 10 minuti è iniziato il bombardamento, ma siamo riusciti a salvare le persone. Molti paesi in cui Olga è arrivata con aiuti umanitari e per portare in salvo i civili erano gravemente distrutti. Ecco come descrive il villaggio di Makiivka, nel Luhansk, dove è arrivata per evacuare le persone dopo la de-occupazione: - Il villaggio è completamente distrutto, letteralmente bruciato, non ci sono più case intatte. Qui non ci sono più sorrisi, non c’è vita, rimane solo l'odore di polvere da sparo, l'odore della morte e l'infinito odore della guerra…

Prima dell'invasione su larga scala della Russia, Olga svolgeva un lavoro molto pacifico: era revisore contabile-economista in una grande azienda di carbone, ma dopo aver iniziato a dedicarsi alle operazioni di soccorso e aiuto ha capito che qui era necessaria molto di più.

Prima della guerra su larga scala, Olga lavorava come revisore contabile-economista e si stava preparando per una promozione

Ho visto un bambino di 5 anni con i capelli completamente grigi. Olga è stata colpita per la prima volta da un bombardamento dopo due mesi dall'inizio delle evacuazioni. È arrivata a Lyman per prendere gli abitanti locali, quando un proiettile russo è esploso direttamente nell'edificio residenziale vicino a cui si trovavano. - Abbiamo sentito un crepitio caratteristico e il proiettile russo ha colpito direttamente un edificio residenziale… La prima cosa che ho fatto è stata gettarmi a terra davanti all'edificio insieme alle persone, e tutte le pietre, le finestre, i telai e i mattoni sono caduti su di noi.

Olga ha prestato il primo soccorso al suo autista ferito

Qualche tempo dopo, durante uno sfollamento, i soldati russi hanno bombardato la loro auto di volontari: una scheggia ha colpito direttamente il suo casco, salvandole la vita. Un’altra volta, una scheggia è penetrata sotto il giubbotto antiproiettile del suo autista, ma l’uomo è sopravvissuto. Questo è il prezzo del volontariato, dice Olga, e sottolinea che per gli abitanti locali è molto peggio. - Non dimenticherò mai il bambino che abbiamo evacuato dal villaggio di Nevske, nella regione di Luhansk. Aveva solo 5 anni, ma era completamente grigio… Il suo villaggio è stato sotto occupazione per 10 mesi. I soldati russi bevevano molto e saccheggiavano, e il bambino ha vissuto un doloroso trauma. Ha visto i soldati russi tentare di portare via suo nonno per giustiziarlo. Per fortuna, il nonno sta bene e il bambino è ora al sicuro. Dall'inizio dell'invasione, Olga ha salvato oltre 7.000 persone da varie città delle regioni di Donetsk e Luhansk verso aree sicure. Per lo più, si trattava di donne, bambini, anziani e malati. Tuttavia, ora si sta dedicando alla vita degli animali: porta in salvo cani abbandonati, storditi, feriti e malati in luoghi sicuri.

"Non diranno mai quanto gli fa male e quanto sono spaventati; tuttavia, queste creature indifese soffrono in questa guerra di aggressione. Noi le portiamo nei rifugi, le curiamo e raccogliamo fondi per la sterilizzazione. Per Olga è una questione molto personale, poiché lo fa in memoria del suo amico defunto – il volontario britannico Chris Parry, Chris Parry, ucciso dai militari russi durante un'evacuazione nel Donbass nel 2023. Era un grande amante dei cani e Olga ha chiamato la sua organizzazione di salvataggio animali in suo onore".

Olga Zaitseva e Chris Parry durante l'evacuazione della popolazione

"Insieme a Chris, abbiamo salvato non solo persone, ma anche molti animali. Il suo amore per gli animali mi ha ispirata e ho creato il progetto in memoria del mio amico, AnimalsParry, volto ad aiutare gli animali salvati e a ricostruire due rifugi. Mi dedicherò a questo finché avrò forza. Dall'inizio dell'invasione su larga scala, l'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina ha registrato oltre 146.000 crimini di guerra della Russia. Inoltre, a causa dell'aggressione russa, 1.644 bambini sono stati feriti e 579 bambini sono morti. In Procura sottolineano che queste cifre non sono definitive, poiché è in corso il lavoro per stabilirle nei luoghi di attivi combattimenti, nei territori temporaneamente occupati e liberati.

"I procuratori e gli investigatori ucraini hanno già identificato 119 membri dell'alto comando militare russo coinvolti nei crimini in Ucraina. Tra di loro ci sono 20 generali e 2 ammiragli. “La punizione di coloro che sono responsabili della pianificazione e conduzione di una guerra non provocata è una richiesta delle vittime, una garanzia di pace duratura e una prevenzione di nuovi crimini”, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook il ex Procuratore Generale dell'Ucraina Andriy Kostin. "La violenza di massa deve essere punita, affermano anche noti difensori dei diritti umani ucraini del Centro per le Libertà Civili, premiato con il Premio Nobel per la Pace. Altrimenti, questo mette a rischio la democrazia in tutto il mondo, dimostrando l'assenza di determinazione nella difesa dei suoi principi più importanti. - Attualmente, un Gruppo speciale composto da rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri di 36 paesi sta lavorando alla creazione di un meccanismo internazionale per l'imputazione di alti funzionari russi, incluso Putin. Stanno elaborando principi e statuto per il Tribunale Internazionale che esaminerà il crimine di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Per quanto riguarda i semplici esecutori dei crimini di guerra, tutti devono essere condannati a livello nazionale.

Secondo Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana Diritti Umani (www.fidu.it), è importante superare la limitazione posta dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale circa l’esclusione del proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione quando quest’ultimo è commesso da cittadini di uno Stato non Parte dello Statuto stesso. Stango ricorda che “tale esclusione è inserita all’articolo 5 degli emendamenti adottati a Kampala nel 2010, che pure hanno giustamente aggiunto il crimine internazionale di aggressione a quelli già di competenza della Corte, cioè genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità: su questi, infatti, la Corte a certe condizioni può esercitare giurisdizione anche su cittadini di Stati non parte.

Nel marzo 2023 la Corte ha potuto quindi emettere mandati di arresto per Vladimir Putin e per Maria Lvova-Belova, commissaria presidenziale russa per i diritti dell’infanzia, accusandoli del crimine di guerra di deportazione e trasferimento illegale di bambini ucraini; e in seguito per il generale Sergei Kobylash, l’ammiraglio Viktor Sokolov, l’ex ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore delle forze

armate Valery Gerasimov con accuse di crimini di guerra e contro l’umanità”.

* Questa pubblicazione è sostenuta dal progetto Europe-Ukraine Desk organizzato da N- ost. Fa parte del progetto "Voices of Ukraine: Women in War"