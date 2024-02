"È uno str...". Biden furibondo: cosa ha detto a Netanyahu

I rapporti tra il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu sono ormai ai ferri corti. Secondo l’emittente statunitense Nbc News, il numero uno della Casa Bianca avrebbe manifestato tutta la sua frustrazione per “ incapacità di convincere Israele a cambiare tattiche militari nella Striscia di Gaza ”.

Il media statunitense ha citato cinque persone “ a contatto diretto con questi commenti ”, secondo cui Biden si sarebbe sfogato anche con i donatori della sua campagna. Stando a quanto riferito da tre fonti, il presidente avrebbe anche utilizzato in diverse occasioni parole che hanno spiazzato i suoi interlocutori, definendo Netanyahu “questo tizio” e uno “str…”. Il presidente Usa avrebbe detto di star provando a spingere Israele ad accettare un cessate il fuoco, dopo più di quattro mesi dall’inizio delle operazioni delle Idf nell’exclave palestinese, ma il premier di Tel Aviv gli “ sta facendo passare l’inferno ”. Interpellato sulle parole attribuite a Biden, un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale ha ribadito che “ il presidente è stato chiaro nei punti in disaccordo con il premier Netanyahu, ma questo è un rapporto decennale rispettoso in pubblico e in privato ”.

I commenti del leader di Washington sono il segnale della tensione crescente tra gli Usa e lo Stato ebraico. Tra due settimane, dovrebbe iniziare l’avanzata dell’esercito israeliano su Rafah, città a confine con l’Egitto dove più di un milione di palestinesi hanno trovato rifugio dall’inizio delle ostilità. Per Tel Aviv, essa è l’ultima roccaforte di Hamas e non attaccarla equivarrebbe a perdere la guerra. Ufficiali statunitensi hanno espresso la loro opposizione a questo piano d’azione e lo stesso Biden, durante la telefonata con Netanyahu di domenica 11 febbraio, ha affermato che “ un'operazione militare a Rafah non dovrebbe procedere senza un piano credibile ed eseguibile ” per la protezione dei civili. Secondo un comunicato diffuso dalla Casa Bianca, i due hanno discusso anche delle trattative sempre più difficili per raggiungere un accordo di tregua in cambio della liberazione degli ostaggi.

Tra gennaio e febbraio, inoltre, Netanyahu ha espresso il suo diniego alla soluzione dei due Stati avanzata da Biden, che a sua volta ha firmato un ordine esecutivo che permette agli Usa di sanzionare i coloni israeliani colpevoli di violenze a danno dei palestinesi in Cisgiordania e ha valutato la riduzione delle consegne di armi a Tel Aviv. Nonostante questi contrasti, fonti informate hanno dichiarato che il presidente non è pronto a effettuare un cambiamento drastico della sua politica nei confronti dello Stato ebraico.