Trump cancella le vacanze: "Ottimista su Mosca e Kiev". Massicci raid notturni sull'Ucraina

La crisi ucraina resta al centro dell’agenda internazionale. Nella notte, un massiccio attacco con droni russi ha colpito la regione di Sumy, causando 12 feriti, tra cui due bambini.Mentre sul campo la guerra non si arresta, sul fronte diplomatico si moltiplicano i segnali di movimento: il capo di stato maggiore Usa ha incontrato i vertici militari europei a Washington per discutere scenari di pace, mentre Donald Trump, ottimista su un possibile accordo, ha cancellato le vacanze per seguire i colloqui.
Droni russi sulla regione di Odessa, un ferito
Almeno una persona è rimasta ferita la notte scorsa in seguito ad un attacco russo con droni sulla città di Izmail, nella regione di Odessa, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il Servizio statale di emergenza, come riporta RBC-Ucraina. L'attacco ha provocato un vasto incendio. Per il momento non si segnalano vittime
Massiccio attacco russo con droni in regione Sumy, 12 feriti
Nella notte, l'esercito russo ha lanciato un massiccio attacco con droni sulla città di Okhtyrka, nella regione ucraina di Sumy. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 bambini. Lo riferisce la polizia regionale. Nel raid sono rimasti danneggiati un condominio, 13 abitazioni private, una dependance e un garage. "Le truppe russe hanno dimostrato ancora una volta il loro atteggiamento cinico nei confronti della vita e della sicurezza dei civili attaccando deliberatamente le zone residenziali", ha affermato la polizia, come riporta Rbc-Ucraina.
Incontro tra capo di stato maggiore Usa e omologhi europei
Alti ufficiali militari americani ed europei si sono incontrati ieri a Washington per discutere i meccanismi di un possibile accordo di pace in Ucraina. Lo riferisce una fonte della Difesa americana all'agenzia France Presse. Il capo di stato maggiore Usa, il generale Dan Caine, ha tenuto colloqui martedì sera con i vertici militari europei per discutere "le migliori opzioni per un potenziale accordo di pace in Ucraina", prima di un incontro virtuale oggi con i vertici militari dei 32 paesi membri della Nato.
Trump: "Putin e Zelensky stanno organizzando incontro"
Valdimir Putin e Volodymyr Putin "stanno organizzando tutto e vedremo cosa succederà". Lo ha affermato in un'intervista radiofonica al Mark Levin Show il presidente americano, Donald Trump, parlando del possibile incontro bilaterale fra il presidente russo e quello ucraino.
Trump: "Su Ucraina e Russia sono ottimista"
"Sono ottimista, devo esserlo". Così ha risposto Donald Trump ad una domanda sulla pace tra Ucraina e Russia in un'intervista al Mark Levin. "Di tutte le sei guerre che ho fatto cessare, questa credevo fosse la più facile e invece le cose sono complicate", ha detto il presidente.
Trump cancella vacanze agosto per colloqui Russia-Ucraina
Il soggiorno di Donald Trump nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, è stato cancellato per via dei colloqui tra Russia e Ucraina. "Di solito questo è il periodo in cui il presidente va in vacanza, ma non questo presidente", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Si è discusso di farlo lavorare da Bedminster per un paio di settimane, ma ha deciso di non farlo. Ha una missione, vuole che le cose si muovano in fretta e battere il ferro finché è caldo", ha aggiunto Leavitt.