"Trump ha autorizzato Kiev per attacchi a lungo raggio"

L'inviato speciale del presidente Usa, Keith Kellogg, all'emittente Fox News rivela il cambio di passo della Casa Bianca

Dopo il pesante attacco russo di ieri (595 droni esplosivi e 48 missili lanciati contro l'Ucraina), Zelensky ha parlato di un "vile attacco", durato più di 12 ore, esortando la comunità internazionale a reagire: "Mosca vuole continuare a combattere e uccidere e merita solo la pressione più dura del mondo", per questo "chiunque voglia la pace deve sostenere gli sforzi del presidente Trump e fermare qualsiasi importazione russa.

Il tempo per un'azione decisiva è arrivato, e contiamo su una forte reazione degli Stati Uniti, dell'Europa, del G7 e del G20". Nell'ultima notte, intanto, le difese aeree di Mosca hanno intercettato e distrutto 84 droni ucraini che sorvolavano alcune zone del Paese.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha autorizzato l'Ucraina a lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia. Lo ha detto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Keith Kellogg all'emittente Fox News. Secondo Kellogg il presidente ha autorizzato attacchi a lungo raggio contro la Russia, "ma a volte il Pentagono non ha dato all'Ucraina l'autorità di eseguirli". Alla domanda su ciò che è stato autorizzato dagli Usa, Kellogg ha risposto: "Penso che, dopo aver letto quello che ha detto, la risposta sia sì. Bisogna usare la capacità di colpire in profondità. Non ci sono punti sicuri". 

