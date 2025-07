Trump promette nuove armi: 10 intercettori Patriot per Kiev. Furia di Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso a Donald Trump di sostituire l'ambasciatore ucraino a Washington in occasione di un prossimo, sostanziale rimpasto di governo a Kiev, in programma probabilmente per la prossima settimana. A scriverne oggi è il Financial Times, che cita diversi funzionari a conoscenza della questione. Trump e Zelensky hanno discusso telefonicamente venerdì della sostituzione dell'ambasciatrice Oksana Markarova - considerata da molti alleati di Trump al Congresso troppo vicina ai Democratici - e hanno concordato che i loro team avrebbero tenuto ulteriori consultazioni sui potenziali candidati da valutare, ricostruisce Ft citando le sue fonti. L'avvicendamento all'incarico di ambasciatore appare come un tentativo di Zelensky di compiacere il presidente degli Stati Uniti in un momento delicato per l'Ucraina, dopo che la Casa Bianca ha sospeso la consegna di alcune armi chiave la scorsa settimana. Zelensky sta cercando di nominare un "buon negoziatore" come ambasciatore, ha affermato un alto funzionario ucraino coinvolto nel processo. Il tutto nel quadro del previsto rimpasto: il leader ucraino probabilmente riorganizzerà nuovamente il suo governo la prossima settimana, assicurano tre funzionari vicini al presidente. Dall'inizio della guerra Zelensky ha riorganizzato il suo governo diverse volte. Balazs Jarabik, ex diplomatico dell'UE a Kiev, considera i cambiamenti in arrivo una risposta alle crescenti pressioni politiche, economiche e sociali. "Piuttosto che indicare un cambio di direzione strategica, il rimpasto sembra mirato a contenere il malcontento, proiettare un senso di rinnovamento e mantenere il controllo in un contesto di crescente pressione su più fronti", ha affermato.